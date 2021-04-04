В программу безвозмездного предоставления земли включат семь арктических регионов. Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа войдут в нее полностью. Для Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области в законе зафиксируют строгие перечни муниципальных образований, всего 32. Для желающих заняться крайне северным землевладением будет возможность взять участок на Новой Земле.
Доступными будут далеко не все территории. С учетом климатических особенностей Арктики и интересов местных жителей, в том числе коренных малочисленных народов, субъекты Федерации своими законами определят земли, в границах которых станут выдавать гектары. Проекты решений предстоит согласовать с минвостокразвития и общественным советом Арктической зоны.
Раздачу участков в Арктике предлагается начать с 1 августа. На первом этапе - в первые шесть месяцев - подавать заявление смогут только жители указанных регионов или муниципалитетов.
С 1 февраля 2022 года это право получит любой гражданин России и участники программы по добровольному переселению в страну соотечественников.
Законопроект также позволяет гражданам получить дополнительно еще один безвозмездный гектар. Этим правом могут воспользоваться те, кто успешно освоил первый участок - оформил его в аренду или собственность.
Михаил Мишустин утвердил государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период 2021-2024 годов. Общий объем бюджетного финансирования превышает 19,5 миллиарда рублей. За четыре года планируется с помощью господдержки привлечь 176,1 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны и территорий опережающего развития, действующих в регионе, и создать 30 тысяч новых рабочих мест.