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04.04.2021 18:58
Рубрика: Власть

Хорошо иметь гектар в Арктике

Географию безвозмездной раздачи земли в освоение расширят 1 августа
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8422)
5 апреля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности планируется рассмотреть поправки в законодательство, расширяющие географию и механизм программы "Дальневосточного гектара". Заняться их подготовкой премьер-министр Михаил Мишустин поручил еще летом прошлого года, в том числе после личного визита в регионы Дальнего Востока.
В рамках обновленной программы будет вариант и для тех, что желает заняться земледелием на Крайнем Севере. Фото: Сергей Михеев В рамках обновленной программы будет вариант и для тех, что желает заняться земледелием на Крайнем Севере. Фото: Сергей Михеев
В рамках обновленной программы будет вариант и для тех, что желает заняться земледелием на Крайнем Севере. Фото: Сергей Михеев

В программу безвозмездного предоставления земли включат семь арктических регионов. Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа войдут в нее полностью. Для Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области в законе зафиксируют строгие перечни муниципальных образований, всего 32. Для желающих заняться крайне северным землевладением будет возможность взять участок на Новой Земле.

Фото: РИА Новости
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Доступными будут далеко не все территории. С учетом климатических особенностей Арктики и интересов местных жителей, в том числе коренных малочисленных народов, субъекты Федерации своими законами определят земли, в границах которых станут выдавать гектары. Проекты решений предстоит согласовать с минвостокразвития и общественным советом Арктической зоны.

Раздачу участков в Арктике предлагается начать с 1 августа. На первом этапе - в первые шесть месяцев - подавать заявление смогут только жители указанных регионов или муниципалитетов.

В программу предоставления земельных участков планируется включить семь арктических регионов. Гектары будут раздавать даже на Новой Земле. Однако доступными будут далеко не все территории

С 1 февраля 2022 года это право получит любой гражданин России и участники программы по добровольному переселению в страну соотечественников.

Законопроект также позволяет гражданам получить дополнительно еще один безвозмездный гектар. Этим правом могут воспользоваться те, кто успешно освоил первый участок - оформил его в аренду или собственность.

Между тем

Михаил Мишустин утвердил государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период 2021-2024 годов. Общий объем бюджетного финансирования превышает 19,5 миллиарда рублей. За четыре года планируется с помощью господдержки привлечь 176,1 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны и территорий опережающего развития, действующих в регионе, и создать 30 тысяч новых рабочих мест.

Власть Работа власти Экономика Недвижимость Земля Арктика: битва за ресурсы Выдача дальневосточного гектара

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