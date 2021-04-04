5 апреля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности планируется рассмотреть поправки в законодательство, расширяющие географию и механизм программы "Дальневосточного гектара". Заняться их подготовкой премьер-министр Михаил Мишустин поручил еще летом прошлого года, в том числе после личного визита в регионы Дальнего Востока.

В рамках обновленной программы будет вариант и для тех, что желает заняться земледелием на Крайнем Севере. Фото: Сергей Михеев

В программу безвозмездного предоставления земли включат семь арктических регионов. Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа войдут в нее полностью. Для Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области в законе зафиксируют строгие перечни муниципальных образований, всего 32. Для желающих заняться крайне северным землевладением будет возможность взять участок на Новой Земле.

Доступными будут далеко не все территории. С учетом климатических особенностей Арктики и интересов местных жителей, в том числе коренных малочисленных народов, субъекты Федерации своими законами определят земли, в границах которых станут выдавать гектары. Проекты решений предстоит согласовать с минвостокразвития и общественным советом Арктической зоны.

Раздачу участков в Арктике предлагается начать с 1 августа. На первом этапе - в первые шесть месяцев - подавать заявление смогут только жители указанных регионов или муниципалитетов.

В программу предоставления земельных участков планируется включить семь арктических регионов. Гектары будут раздавать даже на Новой Земле. Однако доступными будут далеко не все территории

С 1 февраля 2022 года это право получит любой гражданин России и участники программы по добровольному переселению в страну соотечественников.

Законопроект также позволяет гражданам получить дополнительно еще один безвозмездный гектар. Этим правом могут воспользоваться те, кто успешно освоил первый участок - оформил его в аренду или собственность.

Между тем

Михаил Мишустин утвердил государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период 2021-2024 годов. Общий объем бюджетного финансирования превышает 19,5 миллиарда рублей. За четыре года планируется с помощью господдержки привлечь 176,1 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны и территорий опережающего развития, действующих в регионе, и создать 30 тысяч новых рабочих мест.