РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока "Знамени труда"

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью игрока молодежной команды "Знамени труда" Никиты Сидорова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Чуть ранее в подмосковном клубе назвали причину смерти Сидорова. Он скончался прямо на поле во время матча, не дождавшись помощи медиков.

"Предварительно - аневризма, разрыв сосуда в головном мозге", - приводит слова представителя "Знамени труда" телеканал "360".

Сидоров выступал на позиции защитника. За "Знамя труда" Никита играл с 2015 года. С 2016 по 2018 год он числился в "СШ "Спартак-Орехово", а спустя год вернулся в подмосковную команду.