В "Знамени труда" назвали причину смерти 18-летнего футболиста

В футбольном клубе "Знамя Труда" (Подмосковье) подтвердили информацию, что 18-летний игрок молодежной команды Никита Сидоров скончался во время поединка.

"Да, это правда. Предварительно - аневризма, разрыв сосуда в головном мозге", - приводит слова представителя клуба телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Сидорову стало плохо во время матча и он скончался на поле, не дождавшись помощи медиков. В июле прошлого года на одной из тренировок "Знамени Труда" произошел другой несчастный случай: в молодого голкипера Ивана Заборовского попала молния, в результате чего игрока госпитализировали. Спустя несколько дней футболиста выписали из больницы.