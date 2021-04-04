В США остановят производство вакцины от COVID-19 на заводе в Балтиморе

Власти США объявили о прекращении производства вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где допущенная ошибка стала причиной потери 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson. Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься выпуском только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем, пишет ТАСС.

Администрация Байдена обеспокоена, что из-за этого инцидента доверие населения к этим двум препаратам может подорваться, что идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране. Напомним, в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Страна продолжает лидировать в мире по числу заболевших. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, коронавирус подтвержден у более чем 30 миллионов жителей (30 671 074).

Ранее сообщалось, что в преддверии нового учебного года в США начнут прививать от коронавируса подростков. Pfizer, Moderna и другие производители вакцин против COVID-19 уже приступили к их тестированию в клинических испытаниях на молодых людях. Разрешения от FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) пока не получено.