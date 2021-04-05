Эксперт оценил идею нового способа ограничения скорости

В России на магистралях могут ввести в действие новую технологию изменения скоростных ограничений в зависимости от погоды. При этом за такое превышение скорости тоже будут штрафовать при помощи автоматических камер, но их планируется усовершенствовать. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "Российской газеты" оценил эту идею.

"Идея создания и внедрения интерактивных знаков ограничения скорости в целом выглядит интересно и уж точно прогрессивно. К сожалению, водители порой действительно не отдают отчет дорожной обстановке и не подстраиваются под изменчивые погодные и другие условия движения, а порой показательно их игнорируют. В этом случае идея настойчиво подтолкнуть их к принятию необходимых мер безопасности, заставляя снижать скорость движения ради безопасности, выглядит логично.

Увы, реализация подобного проекта имеет все шансы не сработать без комплекса сопутствующих мер. Первая проблема заключается в эксплуатации не соответствующих техническим требованиям автомобилей: например, до сих пор не введена ответственность за использование несезонных шин (лишь с 1 июня будет штраф в 500 рублей) - если автовладелец заблаговременно не поменял летние шины на зимние в момент начала снегопада, уже без разницы едет он 100 км/ч или 80 км/ч, он уже представляет огромную опасность для себя и окружающих. Нет никакого понимания в перспективах проведения обязательного технического осмотра - неисправная или изношенная тормозная система или рулевое управление в сложной обстановке влияют не меньше, чем превышение скорости.

Второй важнейший фактор - область применения новых интерактивных знаков. Уже понятно, что скоростные магистрали с огромным трафиком, вроде кольцевых автодорог мегаполисов, или загруженные федеральные трассы, М10, например, могут сыграть злую шутку с возможностью оперативного изменения ограничения скорости. В тумане или при снегопаде автолюбитель, неожиданно увидевший для себя, например, 80-100 км/ч вместо привычных 90-110-130 км/ч может не предотвратить, а усугубить опасную ситуацию, вдарив по тормозам перед какой-нибудь фурой.

Ну и в воздухе повисает вопрос об объективности определения степени опасности дорожной ситуации. По каким критериям, например, будет определяться уровень скользкости дороги или видимости в тумане достаточный для снижения показания знаков ограничения скорости. И не приведет ли это к хаотичной установке ограничения ради повышения собираемости штрафов", - отметил эксперт.