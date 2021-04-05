В России изучат новый способ борьбы с превышением скорости на дорогах

В России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер. Разработчики комплексов предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически. Новые знаки в зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию для водителей об ограничениях скоростного режима.

Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости. "При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения - к примеру, снижать их до 90 км/ч. При этом требование знаков станет уже обязательным: если их проигнорировать, придет штраф", - пишет РБК.

Для фиксации нарушений предлагается использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только автомобиль попадет в их зону контроля, произойдет фиксация. Важно, что на снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации. Это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты и доказать, что при подъезде к рамке водитель точно мог видеть знак ограничения скорости.

Специалисты транспортного департамента Москвы назвали магистрали, где чаще всего в 2020 году штрафовали водителей за остановки в неположенных для этого местах. Больше всего таких нарушений зафиксировано на Щелковском и Варшавском шоссе, а также на Кутузовском проспекте. Всего за прошлый год МАДИ выписала свыше 38 тысяч (38,6 тыс.) штрафов за остановку в неположенных местах на скоростных магистралях.