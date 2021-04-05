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Гагарин и Куба: Как "Остров свободы" встречал первого космонавта

Фото: Валентин Соболев / ТАСС
Фото: Валентин Соболев / ТАСС
Общероссийский выставочный проект "Первый: Гагарин и Куба", посвященный 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 95-летию со дня рождения Фиделя Кастро, открыли в Вологодском кремле. Вологда стала первым городом страны, где показали эту фотовыставку. Она подготовлена Российским обществом дружбы с Кубой.

В экспозиции более 40 уникальных фотографий, посвященных Юрию Гагарину и его дружеским связям с островом Свободы. На снимках ведущего информационного агентства СССР и активистов Российского общества дружбы с Кубой запечатлены мгновения эмоциональных встреч космонавта с лидерами государства Латинской Америки и простыми гражданами. Кубинцы очень любили Юрия Гагарина, считали его кумиром наравне с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Гевара.

Россию и Кубу связывают давние отношения дружбы и сотрудничества. 11 ноября 1964 года было организовано первое общество советско-кубинской дружбы. Это произошло после первого визита в советское государство Фиделя Кастро. Второй знаменитый человек - Юрий Гагарин - стал его председателем. В создании общества участвовал и легендарный революционер Эрнесто Че Гевара.

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

- Выставка дает возможность погрузиться в историю, своими глазами увидеть уникальные кадры, о которых, кто-то может и слышал: проливной дождь на аэродроме, когда руководители клуба встречали Гагарина, слова Фиделя Кастро о том, что он будет говорить дольше, чем Гагарин летал в космос, жест Юрия Алексеевича, который сказал, что скоро в космос полетит кубинский космонавт. И в 1980 году это сделал Арнальдо Тамайо Мендес, - сказал на открытии выставки президент Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров

А в правительстве Вологодской области добавили, что регион неспроста стал первым городом, принявшим выставку. Здесь родился летчик-космонавт, Герой Советского Союза Павел Иванович Беляев. И для Кубы он человек тоже хорошо знакомый.

В июле 1965 года после возвращения из космоса на Землю Павел Беляев и Алексей Леонов приезжали с дружеским визитом на остров Свободы. Фидель Кастро подарил тогда Павлу Беляеву декоративное блюдо, оно украшено чеканкой и цветными камнями. Потом этот сувенир передали в фонды Вологодского государственного музея-заповедника. Сейчас блюдо экспонируется в Доме-музее А.Ф. Можайского.

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Выставочный проект "Первый: Гагарин и Куба" покажут более в 30 субъектах Российской Федерации и на Кубе.

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Фото: roscosmos.ru
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