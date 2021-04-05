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05.04.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

General Motors представил новый внедорожник Hummer

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба General Motors. Фото: Пресс-служба General Motors.
Фото: Пресс-служба General Motors.

Концерн General Motors продолжает возрождать знаменитый бренд Hummer - в дополнение к представленному в октябре 2020 года пикапу GMC Hummer EV теперь показан построенный на его базе полноразмерный внедорожник EV SUV длиной 5,5 м.

Фото: www.autoweek.nl
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В основе машин - несущая платформа GM BT1 с "плоской" конструкцией. До задних крыльев электротраки полностью унифицированы, корма у EV SUV оригинальная, она формирует кузов типа "универсал". К дверце багажника подвешено полноразмерное запасное колесо. В целом по стилю машина перекликается со знаменитым Hummer H2, выпускавшимся в 2002-2009 годах.

Салон нового внедорожника рассчитан на пятерых взрослых. Убранство интерьера не отличается от исходного пикапа, здесь угловатая архитектура передней панели и два больших экрана: 12,3-дюймовый - это комбинация приборов, 13,4 - дисплей медиасистемы. В базовое оснащение входит система полуавтопилота Super Cruise.

Силовая установка Hummer EV SUV включает три электромотора - один спереди, два сзади, привод постоянный полный, совокупная мощность - 610 Нм (830 л.с.), пиковый крутящий момент - 15 592 Нм. Питает моторы 800-вольтовая батарея Ultium. Однако в базовой комплектации напряжение батареи - 400 вольт. Запас хода на одной зарядке у базового EV SUV - 400 км, у дорогой версии - около 500 км.

Сохранен также "режим краба" - при его активации все колеса направлены в одну сторону, что позволяет автомобилю двигаться по диагонали.

Продажи Hummer EV SUV в Северной Америке стартуют в 2023 году по цене от 90 000 долларов, в 2024-м выйдет удешевленный двухмоторный вариант ценой 80 000 долларов. Возможность появления модели на других рынках не уточняется.

Фото: Пресс-служба General Motors.
Фото: Пресс-служба General Motors.
#Hummer