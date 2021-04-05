Лукашенко произвел очередные кадровые назначения

Заместителем главы президента Беларуси 5 апреля назначен 49-летний Игорь Луцкий, который до настоящего времени занимал пост министра информации. Соответствующее кадровое решение принял в понедельник Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Кроме того, в этот же день распоряжением главы государства назначены новые помощники президента. Вакантную должность помощника главы государства - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. Ранее он работал в должности заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.

Пошел на повышение и нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев: он назначен на вакантную должность помощника президента - инспектора по Минской области.