В мире
05.04.2021 12:31
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко произвел очередные кадровые назначения

Игорь Луцкий. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС Игорь Луцкий. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Игорь Луцкий. Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Заместителем главы президента Беларуси 5 апреля назначен 49-летний Игорь Луцкий, который до настоящего времени занимал пост министра информации. Соответствующее кадровое решение принял в понедельник Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Фото: Скриншот из видео "Беларусь 1"
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Кроме того, в этот же день распоряжением главы государства назначены новые помощники президента. Вакантную должность помощника главы государства - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. Ранее он работал в должности заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.

Пошел на повышение и нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев: он назначен на вакантную должность помощника президента - инспектора по Минской области.

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