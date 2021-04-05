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05.04.2021 10:06
Рубрика: Легковые авто

Мантуров: В России нет дефицита автомобилей в салонах

Текст: Иван Черноусов
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Ситуация с нехваткой автомобилей в дилерских центрах носит штатный характер, есть повышенный спрос на определенные модели. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: iStock
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"Говорить о том, что есть какой-то дефицит - это неправильно, он бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей.

Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее заказ. Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах. Это штатная абсолютно ситуация, потребление растет - это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается", - цитирует Мантурова ТАСС.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что дефицит новых машин, который начался в августе прошлого года, идет на спад. Одной из причин сложившейся ситуации там назвали сниженные объемы производства и поставок из-за пандемии коронавируса.