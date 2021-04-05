Мантуров: В России нет дефицита автомобилей в салонах

Ситуация с нехваткой автомобилей в дилерских центрах носит штатный характер, есть повышенный спрос на определенные модели. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Говорить о том, что есть какой-то дефицит - это неправильно, он бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей.

Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее заказ. Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах. Это штатная абсолютно ситуация, потребление растет - это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается", - цитирует Мантурова ТАСС.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что дефицит новых машин, который начался в августе прошлого года, идет на спад. Одной из причин сложившейся ситуации там назвали сниженные объемы производства и поставок из-за пандемии коронавируса.