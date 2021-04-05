"Ниве" - 44 года. Каким будет новое поколение легендарного внедорожника

5 апреля "Ниве" исполнилось 44 года. Модель встала на конвейер Волжского автозавода 5 апреля 1977 года.

ВАЗ-2121 стал первым полностью оригинальным автомобилем отечественного производителя. Внедорожник с несущим кузовом и с независимой передней подвеской также открыл новый сегмент среди полноприводных машин.

За 40 лет было выпущено около 2,5 млн экземпляров. Свыше 530 тысяч автомобилей отправлено на экспорт. На базе ВАЗ-2121 разработано огромное количество модификаций. К примеру, пятидверный вариант, версии Urban и Bronto, пикап, минивэн, снегоболотоход, спецмашины и другое.

Несмотря на то, что Lada Niva, по сути, не отличается от первых образцов, она прошла через два крупных этапа модернизации в 1993 и 2009 годах. При этом модель с 2006 года выпускалась под именем Lada 4x4, а в 2021 году вернула своё историческое название в виде Lada Niva Legend.

В 2016 году вазовцы внедрили газонаполненные амортизаторы и необслуживаемые подшипники передних ступиц. В начале прошлого года АвтоВАЗ запустил обновлённый внедорожник с современной передней панелью. В текущем году появились накладки в трёхсекционных отверстиях на кузове. Lada Niva Legend планируется производить до 2026 года. До этого времени автомобиль должен получить ещё ряд нововведений.

Сегодня трёхдверная Niva Legend предлагается от 607 900 рублей. Она оснащается постоянным полным приводом, 1,7-литровым "атмосферником" (83 л. с.), 5-ступенчатой МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Изображение концепта новой Lada Niva. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Уже известно, что ждёт модель в будущем. По дизайну серийная Lada Niva-3 будет заметно отличаться от концепта Lada 4x4 Vision 2018 года с Х-образными выштамповками. Новая Niva получит характерную внешность в стиле ретро с прямоугольной решёткой радиатора.

Автомобиль построят на платформе CMF-B с поперечным расположением силового агрегата. Ожидается как внедорожная модификация с клиренсом в 240 мм, так и городская версия. Полноприводный кроссовер В-класса оснастят бензиновыми двигателями ВАЗ-21179 и Renault H5Ht. Коробки - либо 6-ступенчатая "механика", либо вариатор.

Предполагается, что новый автомобиль дебютирует в 2024 году.