Новая Lada Niva: рекордный клиренс и турбомотор

В середине января АвтоВАЗ официально продемонстрировал изображение новой Lada Niva. Автомобиль разрабатывается на платформе CMF-B как с компактной колёсной базой, так и с удлинённой. Стали известны технические подробности Lada Niva следующего поколения.

Как сообщает "Авторевю", длина стандартной версии Niva-3 составит 4280 мм, колёсная база - 2600 мм.

Ожидается внедорожная и городская модификации модели. Первый вариант будет обладать рекордным дорожным просветом в 240 мм. Машину оборудуют исключительно полным приводом.

Систему полного привода вазовцы реализуют при помощи электромагнитной муфты или редуктора с двумя бортовыми пакетами фрикционов (для версии Off-road). Также станет доступна понижающая передача.

Lada Niva оснастят силовыми агрегатами с поперечным расположением. Автомобиль получит бензиновые двигатели объёмом 1,8 литра (ВАЗ-21179) и 1,3 литра (Renault H5Ht). 122-сильный "атмосферник" будет стыковаться в связке либо с 6-ступенчатой "механикой" Renault, либо с вариатором Jatco. 150-сильный турбомотор предложат только с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Выход Lada Niva-3 состоится в 2024 году. В 2025 году марка Lada должна выпустить кроссовер C-класса.