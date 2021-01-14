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14.01.2021 15:07
Рубрика: Российский автопром

Lada рассказала, когда выйдут новые Niva и кроссовер C-класса

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАза. Фото: Пресс-служба АвтоВАза.
Фото: Пресс-служба АвтоВАза.

Марка Lada анонсировала даты выхода нового поколения Lada Niva и новой модели - кроссовера C-сегмента.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Niva и кроссовер C-класса - часть продуктового плана Lada, который предусматривает выход до 2025 года четырёх новинок. Преемник Niva, создаваемая на платформе CMF-B группы Renault выйдет в 2024 году, через год - новый SUV.

Если о Lada Niva следующей генерации есть хоть какие-то подробности (известны платформа и версии), то новый кроссовер, запланированный на 2025 год, пока окутан тайной.

Предполагается, что он будет аналогом представленного в рамках презентации стратегии развития группы Renault - "Ренолюция" - концепта Dacia Bigster. Это прототип кроссовера румынской марки, который появится в 2024 году.

Предположение основано на общности платформ двух брендов - все новинки будут проектироваться на архитектуре CMF-B и её модификациях.

#Lada