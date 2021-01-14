Новая Lada Niva: первое официальное изображение и подробности

В рамках пресс-конференции группы Renault были озвучены некоторые аспекты развития марки Lada, но настоящей сенсацией стала демонстрация изображения преемника оригинальной Lada Niva, которая продавалась под названием Lada 4x4, а теперь известна как Niva Legend.

Обращаем ваше внимание, что это Lada Niva Vision - то есть концепт, автомобиль, который к моменту постановки на конвейер может претерпеть ряд изменений.

Судя по тому, что мы видим на скетче, у дизайнеров получилась импровизация на тему Land Rover Defender (касается, прежде всего, фар), но вместе с этим сохранены важные идентификационные элементы: поворотники над оптикой, вентиляционные отверстия в задней стойке.

Глава компании Dacia-Lada Дени Левот рассказал некоторые детали о будущей новинке: у Lada Niva будет два типа кузова, основой послужит модификация платформы CMF-B.

Ещё один архиважный момент: как известно, Niva уже фактически стала отдельным суббрендом, дальше - больше - этот суббренд будет глобальным. Да, Niva вернётся на зарубежные рынки.

Ранее "РГ" рассказывала, как будут работать Lada и Dacia. В том числе, говорилось о модели сегмента C-класса, не исключено, что это будет кроссовер по мотивам показанного в рамках пресс-конференции концепта Dacia.