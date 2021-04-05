Экс-заместителя мэра Ярославля будут судить за взятки в 2,3 млн рублей

Заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего бывшего заместителя мэра города Ярославля Рината Бадаева, сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что в декабре 2019 года мужчина, занимавший тогда должность вице-мэра Ярославля по вопросам градостроительства, получил от гендиректора строительной компании взятку в 1,8 миллиона рублей за содействие в заключении договора на выполнение проектных и изыскательских работ для нужд города. Кроме того, в декабре 2020 года руководство другой компании заплатило высокопоставленному чиновнику 530 тысяч рублей за содействие в заключении договоров на ремонт внутриквартальных проездов.

- Преступления выявлены территориальным управлением ФСБ России, - рассказала официальный представитель прокуратуры Ярославской области Яна Смирнова.

Подозреваемый был задержан, а затем отправлен судом под стражу в январе 2020 года.

Уголовное дело, возбужденное по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", расследовали региональные следственные органы СК РФ. После утверждения обвинительного заключения оно было направлено в Красноперекопский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу.

Отметим, что Ринат Бадаев приехал в Ярославль из Переславля-Залесского, где вместе работал в администрации города. Должность замглавы Ярославля Бадаев занимал с января 2019 года.