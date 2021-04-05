Ярославский педагог отсудила компенсацию после обвинений в издевательстве над детьми

Суд в Ярославле взыскал в пользу бывшего директора ярославской школы-интерната № 7 для глухих и слабослышащих детей Ларисы Шельбах 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, 10 июля 2019 года мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района Ярославля оправдал педагога, обвиненного в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением с ними. Женщине вменялось, что она якобы заставила трех учеников 7 - 8-го классов интерната пить собственную мочу после того, как они помочились в бачок с питьевой водой, стоявший в школьной столовой, откуда потом пили воду ученики и учителя.

Суд, однако, не нашел в действиях педагога состава преступления и полностью его оправдал, признав за бывшим директором интерната право на реабилитацию и возмещение материального и морального вреда, связанного с уголовным преследованием. Приговор был обжалован, но в вышестоящей инстанции устоял.

- В декабре 2020 года Лариса Шельбах обратилась в Ленинский районный суд Ярославля с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил исковые требования частично, взыскав с Минфина РФ компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей.