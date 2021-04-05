В Кирове после обрушения крыши спорткомплекса завели дело

В Кирове после частичного обрушения крыши спортивного комплекса "Вересники" возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Дело завели по части 1 статьи 238 УК России "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и части 1 статьи 293 УК России "Халатность".

При осмотре объекта была изъята документация по спортивному объекту, видеозапись обрушения и фрагменты крыши. Также следователи провели съемку места происшествия с квадрокоптера, опросили директора учреждения, главного инженера, который отвечает за эксплуатацию манежа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, часть крыши в спорткомплексе обрушилась накануне днем, когда в манеже проходили соревнования. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, кровля обвалилась из-за накопившегося на ней снега. После происшествия власти Кировской области решили проверить крыши всех спортивных объектов региона.