СК РФ возбудил дело из-за гибели ребенка при обстреле в Донбассе

Следственный комитет России ищет тех, кто в поселке Александровском Донецкой Народной Республики убил 5-летнего малыша и ранил его 66-летнюю бабушку

Трагедия произошла 2 апреля, когда со стороны украинских военных был очередной раз нарушен режим перемирия. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко объяснила, что по гражданским объектам била тяжелая артиллерия и беспилотники. Российский СК говорит о запрещенных средствах и методах ведения войны против мирного населения Донбаса.

В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения. А на следующий день в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской Народной Республики 46-летний мирный житель получил ранения,- подчеркнула представитель ведомства.

По мнению СКР, украинские военные нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Ведомство Александра Бастрыкина возбудило уголовные дела по статье 356 УК РФ - "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".