Сын бывшего посла Беларуси в России Владимира Григорьева вспоминает о своем отце

5 апреля исполняется 80 лет бывшему Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Беларусь в России (1997 - 2006 гг.) Владимиру Григорьеву. В этот день его сын Игорь Григорьев вспоминает о своем знаменитом отце.

К 80-летию Владимира Викторовича Григорьева

Уважаемый Читатель, 5 апреля 2021 года исполняется 80 лет моему отцу, Григорьеву Владимиру Викторовичу. Хотя вот уже 10 лет как покинул он этот мир, но многие в Беларуси, в России и других странах знают его и помнят по совместной работе.

Отец родился перед самой войной, в 1941 году. Рос в деревне Белынковичи Костюковичского района Могилевской области. Как-то говорил, что помнит проходивших через деревню немецких солдат во время Великой Отечественной войны.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

В 1957 году с 1 июня - помощник комбайнера Селецковской МТС. Сохранилась грамота за ударный труд на уборке урожая летом того года.

В 1958 году работает несколько месяцев машинистом-дизелистом. С января 1959 отец - литработник Костюковичской районной газеты "Сцяг камунiзма". Примерно с этого времени начинают раскрываться его организаторские способности, на них обращают внимание, и начинается его развитие как руководителя.

26 октября 1959 года он избран вторым секретарем, а 12 сентября 1960 года - первым секретарем Костюковичского райкома комсомола.

30 марта 1962 года утвержден комсоргом Могилевского обкома комсомола по Костюковичскому производственному колхозно-совхозному управлению. В 1962-1965 годах - служба в Советской Армии, в 160 отдельном зенитном артиллеристском полку, в городе Бобруйске Могилевской области.

После армии работает в Могилевском обкоме комсомола: с 4 сентября 1965 года инструктором, с 11 сентября заведующим отделом комсомольских организаций, с 13 января 1966 года вторым секретарем, с 10 февраля 1968 года первым секретарем.

В 1970 году избран секретарем ЦК комсомола Белоруссии (Белорусской ССР).

В 1970 и 1971 годах за успехи в работе награжден Почетными грамотами Верховного Совета БССР, в 1971 году - орденом "Знак Почета".

10 января 1972 года отец утвержден заместителем заведующего Отделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ , через несколько месяцев, 25 апреля, - заведующим Отделом сельской молодежи ЦК ВЛКСМ.

28 февраля 1974 года избран первым секретарем ЦК комсомола Белоруссии, 26 апреля утвержден секретарем ЦК комсомола Советского Союза. Отвечает за международные вопросы. Много поездок во главе делегаций ЦК советского комсомола в разные страны мира для развития международных связей и сотрудничества с зарубежными молодежными организациями - европейские государства, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Азиатский регион, не говоря о многочисленных командировках в республики Советского Союза. Сохранились уникальные фотографии в семейном архиве - встречи с лидерами этих стран тех лет. Планировали с отцом сделать такую книгу-летопись, но не успели…

Секретари и руководящие работники ЦК ВЛКСМ на встрече с легендарнымГеральным секретарем коммунистической партии Чили Луисом Корваланом. Фото: Из архива Игоря Григорьева

В 1976 году за многолетнюю и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи отец награжден орденом "Знак Почета".

В 1980 году отца направляют в зону военных действий - Афганистан - оказать помощь руководству страны в создании пионерской и комсомольской организаций. Отец работает в Афганистане с местным населением, постоянно выезжая в сопровождении советских десантников в разные регионы страны на военном уазике. Дважды попадает в засаду, дважды наши солдаты отбивают атаки моджахедов.

О том, что его работа в Афганистане была успешна, говорят два факта. Спустя три месяца, когда трудовая командировка отца в Афгане закончилась, глава страны Бабрак Кармаль обратился с просьбой к руководителю Советского Союза Леониду Брежневу оставить отца еще на три месяца и получил на это согласие. В общей сложности секретарь ЦК комсомола СССР Владимир Григорьев проработал в афганской командировке полгода. Второй факт: американцы, оказывавшие поддержку душманам в войне против советского военного контингента в Афганистане, распространяют среди местного населения объявление, что дадут за голову отца миллион долларов.

Спустя несколько месяцев после возвращения на Родину, 12 июня 1981 года отец награжден орденом Трудового Красного Знамени.

По возвращении из Афганистана отец приглашен на беседу к главе Советского государства Л.Брежневу. "Куда ты хочешь на работу?" - спрашивает Генеральный секретарь. "На родину, в Беларусь" - отвечает отец. Брежнев сразу выясняет, что есть свободная должность второго секретаря Брестского обкома партии: "Езжай". 1980 год, 18 ноября отец утвержден вторым секретарем Брестского обкома коммунистической партии Белоруссии, а 30 декабря 1983 года избран председателем исполнительного комитета Брестской области, в должности которого работает до 1985 года.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

Во что вложил свою энергию отец в Брестской области, что было сделано при его непосредственном участии. Всего, наверное, не назову. Упомяну некоторые из наиболее существенных результатов. Построено несколько уникальных животноводческих комплексов по выращиванию свиней и крупного рогатого скота на новой индустриальной основе. Среди них - создание первых в Белоруссии комплексов по выращиванию 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч голов свиней. Одно из известных до сих пор - передовое хозяйство по выращиванию крупного рогатого скота в Острометчево под руководством А.Скакуна. В Пинске была организована новая, уникальная промышленная площадка кузнечно-прессового оборудования. Начато строительство нового аэропорта с посадочной полосой, соответствующей международным стандартам. Был дан старт строительству объездной дороги на Польшу. Построен новый пограничный переход для крупногабаритных автомобилей в Козловичах. На Брестском электро-механическом заводе было организовано производство радиоаппаратуры и видеоприставок, открыт филиал завода в Столбцах, построен новый завод "Электрон". Создана новая мелиоративная система на Полесье. Впервые в СССР организовано выращивание индустриальным способом клюквы и голубики. В сельской местности были созданы центры культуры с бесплатными кружками творчества для детей. Были организованы условия для выступления с концертами в сельских центрах известных представителей искусства, среди которых были А.Пугачева, О.Газманов, Г.Хазанов, Е.Евтушенко, А.Вески, Песняры и многие другие. Были открыты первые дискотеки для молодежи. Начата реконструкция Брестской крепости и в эти же годы на ее территории создан уникальный археологический комплекс "Берестье". Организован музей икон в Витебске.

В 1985 году в Брестской области с инспекторской поездкой находится Егор Лигачев, секретарь ЦК КПСС, отвечавший за подбор кадров в высшие органы управления Советского Союза. После знакомства с работой руководства Брестчины Е.Лигачев приглашает отца в кадровый резерв союзного ЦК партии, и уже 9 сентября отец зачислен инспектором ЦК КПСС в Отдел организационно-партийной работы ЦК.

В 1986 году, 6 января отец избран первым секретарем Витебского обкома компартии Беларуси, где работал в роли полноправного руководителя целой области до 31 декабря 1991 года. Мне рассказывали, что в руководстве ЦК КПСС отца считали одним из наиболее перспективных молодых первых секретарей обкомов партии в СССР.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

Отец энергично взялся за развитие Витебской области, сделав упор на промышленность, сельское хозяйство, медицину и сферу услуг. Достаточно быстро начал преображаться Витебск. Над берегом реки Витьбы вырос красивый Дворец культуры, на проспекте Фрунзе появился центр медицинской реабилитации для участников военных действий в Афганистане. Была построена новая дорога Витебск-Полоцк. Создан фирменный поезд "Двина" по трассе Полоцк-Москва, функционирующий по сей день. Создано уникально детское кафе "Солнышко", получившее государственную премию СССР. Сформированы специализированные отделы кулинарии при магазинах, новые оригинальные кафе, такие, как "Витебский чай", "Бульбяное", целый ряд кафе, посвященных союзным республикам, среди них "Латвия", "Литва", "Таллин". Приобретено оборудование и создана новая технология обработки льна на Оршанском предприятии. Совместно с немцами создано обувное предприятие "Саламандра". В Витебске на "Эвисторе" впервые в СССР появилось оборудование по производству жидкого мороженного - фризеры, которые стали поставляться в другие советские республики. Начали производить сокоохлаждающие установки, поставки которых пошли в южные республики СССР. Витебская область примерно за три года стала передовой в Советском Союзе по торговле и в организации услуг для населения - по этой причине в 1988 году Министерство торговли СССР провело Всесоюзный семинар по организации торговли с участием заместителей председателей Советов министров и министров торговли республик Советского Союза. В этом же году решением члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Московского горкома партии Л.Зайкова все первые секретари райкомов и председатели райисполкомов Москвы были направлены в Витебск для изучения опыта по организации торговли и сферы услуг. Была произведена модернизация целого ряда промышленных предприятий в Витебске, Новополоцке, Орше. Был проведен конкурс по благоустройству всех поселковых и городских советов. Стали строиться новые удобные дома в сельской местности. Выросли показатели животноводческой продукции. Была построена новая кондитерская фабрика "Витьба", которая и сегодня поставляет известную и пользующуюся спросом продукцию за пределы Беларуси. Все это лишь некоторая часть сделанного.

Отдельного рассказа заслуживает история возникновения фестиваля "Славянский базар".

Фото: Из архива Игоря Григорьева

1 августа 1975 года в столице Финляндии Хельсинки главы 35 государств подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкские соглашения), где отдельным разделом было прописано развитие разнообразного международного сотрудничества в сфере культуры. В рамках этого направления предполагалось организовать на двусторонней основе несколько музыкальных фестивалей, одним из которых должен был стать фестиваль польско-советской песни в Советском Союзе. В ЦК КПСС планировали, что площадкой для него будет один из крупных концертных центров в Прибалтике. Отцу и его соратникам была ближе идея организовать фестиваль польско-советской песни в Белоруссии, в Витебске. Для этого была хорошая причина - Витебск был городом-побратимом Зеленой Гуры в Польше, где с 1965 года проводился фестиваль советской песни. Задумано - сделано.

В 1986 году, возвращаясь из отпуска, через Витебск проезжает заведующий отделом ЦК КПСС В.Севрук. В разговоре с ним отец предлагает сделать Витебск местом фестиваля польско-советской песни. Севрук в ответ: "В городе нет для этого материальной базы". Отец: "Мы построим". Севрук: "Вопрос о фестивале решает ЦК КПСС".

На следующий день отец уже звонит и обсуждает тему Витебского международного фестиваля с секретарями ЦК КПСС Е.Лигачевым и В.Медведевым, затем с Послом СССР в Польше В.Бровиковым, который согласовывает данный вопрос с главой Польского государства В.Ярузельским. В итоге многосторонних организационных усилий отцу удалось получить от всех ответственных лиц СССР и Польши одобрение этой идеи.

В те годы ЦК КПСС для экономии государственных средств не поддерживал строительство в СССР крупных развлекательных центров, поэтому отец под свою личную ответственность привлек витебских проектировщиков и начал стройку. Он определил на его взгляд наиболее удобное место для концертной площадки будущего фестиваля. Сегодня видно, что выбор был удачен. В короткие сроки концертная площадка была воплощена в реальность. Изыскана валюта и закуплено уникальное музыкальное оборудование для организации фестиваля. Проект центра был подписан соответствующей министерской инстанцией за три дня до открытия фестиваля летом 1988 года.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

В дальнейшем, когда Фестиваль польско-советской песни вырос в популярный и широко известный "Славянский базар", отец, уже работая в аппарате Союзного государства и затем Послом Республики Беларусь в Российской Федерации, продолжал оказывать всяческую поддержку развитию этого культурного проекта. Но это уже другая история, о которой, возможно, расскажет кто-то еще.

После прекращения деятельности коммунистической партии Советского Союза отец работает с 1992 по 1996 год генеральным директором производственного объединения "Доломит" под Витебском. По разным причинам мощный ресурс опыта и личных контактов отца был невостребован белорусским государством все эти четыре года.

1996 год, 1 июля отец получил назначение на должность первого заместителя Управляющего делами Исполнительного комитета Сообщества Беларуси и России. Спустя некоторое время стало очевидно, что отец располагает мощным организационным потенциалом - в Москве трудилось много его коллег по комсомольской и партийной работе, у него был большой политический опыт, хорошее знание экономики, его неплохо знали на международной арене, общительный, организованный, требовательный, исполнительный, системно мыслящий, доброжелательный. Отцу было сделано предложение стать Послом Беларуси в России. Он дал согласие и 5 декабря 1997 года ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а 8 декабря он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации. Проработал в этой должности почти девять лет, до весны 2006 года, когда его организм, не выдержав напряжения работы, перенес первый инсульт.

Работа Послом в России была у отца чрезвычайно насыщена. С его приходом Посольство в Москве становится самой передней линией интеграционных процессов Баларуси и России. В Посольстве создаются аналитические группы. Сформирована малая типография, начинают издаваться тематические иллюстрированные брошюры о социально-экономических аспектах Беларуси, которые распространяются в российских регионах, и информационные брошюры о России, которые направляются в Беларусь. Проводятся активные действия по развитию сотрудничества в экономике, науке и культуре между Московской мэрией и правительством Московской области с одной стороны и белорусским государством с другой.

Отец энергично организует и развивает деловые контакты белорусского государства с российскими регионами. Создает отделения Посольства в десяти регионах России для углубления двустороннего взаимодействия наших стран, в первую очередь, в экономике. На всех деловых встречах с участием представителей производственной и торговой сфер Беларуси настойчиво призывает активно выходить на российский рынок.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

За развитие интеграционных процессов между Беларусью и Россией отец получает благодарности Президента Республики Беларусь в 2000 и 2005 годах. В 2001 году Президент Республики Беларусь награждает отца орденом Отечества III ступени, в 2006 году - орденом Отечества II ступени.

Посольство постепенно преображается. Проводится масштабный ремонт основного здания - усадьбы П.Румянцева. Обновляется интерьер гостиницы Посольства, в ней создаются современный холл, новый дизайн ресторана, уютное кафе на верхнем этаже. Белорусской обувной компании "Марко" предоставляется возможность организовать магазин для продажи своей продукции в здании Посольства. Решается вопрос с правительством Москвы о передаче флигеля усадьбы и ряда близрасположенных зданий в единый комплекс Посольства. Создаются уникальный проект архитектурного развития этого пространства и программа наполнения его в дальнейшем активной деловой, научной и культурной деятельностью. Приглашается на работу в Посольство для развития сотрудничества в космической отрасли летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник П.Климук. Посольство Беларуси начинают называть в московских кругах Домом дружбы. Особенная атмосфера комфорта и духовной общности создается на праздничных приемах в Посольстве, где принимают участие видные представители российского и белорусского государств, бизнеса, науки и культуры. Отец уделяет много внимания выдающимся деятелям советской эпохи, ветеранам Великой отечественной войны, заслуженным деятелям культуры. Активно развивается взаимодействие с белорусскими землячествами по всей России.

Постоянно велось освещение процессов белорусско-российской интеграции: отец давал интервью широкому кругу российских СМИ и постоянно привлекал к этой работе представителей дипломатических и других государственных ведомств Беларуси. На ответственных совещаниях выступал с четкими и выверенными предложениями по развитию союза России и Беларуси.

Из выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Григорьева В.В. на парламентских слушаниях "О состоянии и перспективах экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации" 13 декабря 2002 года в г. Минске:

Фото: Из архива Игоря Григорьева

"По нашему убеждению, необходимо создавать в Москве и Санкт-Петербурге крупные торгово-промышленные, выставочные и информационные структуры с филиалами в регионах России. Это позволит напрямую работать с потребителями белорусской продукции /…/ Более предметно нам следует работать в Тюменской области, способной купить у нас товары в огромных объемах. /…/

Считаем, что как первый шаг в этом направлении в крупнейшем городе России, в Москве, должен быть учрежден Белорусский деловой центр - постоянно действующая выставка-ярмарка и торгово-информационный центр на базе бывшего павильона БССР на ВДНХ. Такая работа начата, ее надо ускорять. Далее - создание крупных торгово-промышленных корпораций. На первом этапе - в крупных центрах, а в последующем во всех центрах федеральных округов. /…/

Что же нужно от парламентариев? Нужны внятные законы, регламентирующие создание холдингов и других интегрированных структур. Требует дальнейшего развития нормативно-правовая база, стимулирующая сотрудничество и обмен трудовыми ресурсами, оказание услуг, другие законы. /…/

Нужны положения законов о межгосударственной специализации и кооперации, создания финансово-промышленных групп, формирования межгосударственного лизинга, системы кредитования совместных проектов. Очень важно приступить к созданию общей системы внешнеэкономической деятельности товаропроизводителей Беларуси и России."

Посольство стало для его сотрудников мощной школой дипломатической практики. Многие дипломаты, работавшие в Посольстве под началом отца, сегодня представляют белорусское государство на высоком уровне. Среди них первый заместитель министра иностранных дел И.Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Ю.Малумов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Италии Е.Шестаков, первый заместитель Управляющего делами Администрации Президента Республики Беларусь А.Дозоров, заместитель генерального директора "Белтрансгаз" М.Пучило.

Во время работы Послом отцу приходилось часто находить решение очень сложных и ответственных задач. Думаю, в Беларуси есть всего несколько человек, которые могли бы иметь такую эффективность и масштаб своей работы. И понимаю, что такие организаторы - особое достояние государства, и очень хочется, чтобы следующие поколения научились беречь таких тружеников трепетной заботой.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

Круг забот отца в Посольстве был чрезвычайно широк. Порой приходилось выполнять очень тяжелые миссии.

Сентябрь 2004 года, трагические события в Беслане. По заданию Президента Беларуси отец вместе с несколькими сотрудниками Посольства едет в Беслан. Там они посещают каждую пострадавшую семью и каждой семье выражает глубокую скорбь и сострадание белорусского народа и лично передают материальную поддержку от белорусского государства. Невозможно выразить, как глубоко нуждались эти семьи в чисто человеческой поддержке в тот момент. Каждая семья принимала посланцев Беларуси с открытой раной в своем сердце и делилась этой своей болью. И боль каждого была разделена. По возвращении в Москву отец несколько дней приходил в себя.

На своем посту отец твердо, но с дипломатической гибкостью, отстаивал государственные интересы Беларуси, вместе с тем, всегда настойчиво обращал внимание на необходимость самой тесной интеграции с Россией.

Когда отец еще работал в ЦК ВЛКСМ в Москве, нашу семью любил навещать Посол СССР в Корейской народно-демократической республике, тоже белорус, Глеб Александрович Криулин. Это был очень ровный, мудрый человек, участник партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Он был одним из наставников отца по жизни и иногда говорил, что отец был бы хорошим дипломатом. В разные периоды жизни с отцом в тесном дружеском общении были многие известные и замечательные люди: космонавты П.Климук, В.Севастьянов, польский космонавт М.Гермашевский, А.Пахмутова и Н.Добронравов, генеральный директор ИТАР-ТАСС В.Игнатенко, нобелевский лауреат Ж.Алферов, организатор первого в Советском Союзе крупнейшего научно-производственного объединения по созданию противоракетной обороны СССР В.Марков и многие другие. С ним были в хороших отношениях видные деятели политики, бизнеса, науки и культуры. Среди них Президент Беларуси А.Лукашенко, Президент Казахстана Н.Назарбаев, Президент Узбекистана И.Каримов, Государственный секретарь Союзного государства П.Бородин, Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, губернатор Кемеровской области А.Тулеев и главы многих других российских регионов, президент группы "Итера" И.Макаров, президент "Лукойл" В.Алекперов и руководители целого ряда крупнейших российских компаний, выдающиеся деятели искусства, среди которых были В.Толкунова, Л.Лещенко, О.Газманов, известные актеры, композиторы и режиссеры.

Фото: Из архива Игоря Григорьева

Конечно, всегда тыл отца прикрывала его супруга, моя мама, Григорьева Антонина Александровна, со своей неугомонной, искренно-народной энергией, со своим трогательным желанием быть полезной.

Спасибо тебе, отец, за то, что ты сделал в жизни так много хорошего для людей, за то, что ты настоящий Друг.

Читатель, я рассказал тебе о своем отце. Рассказал небольшую часть. Но собирая воедино сделанное отцом, увидел и почувствовал, насколько важны такие рассказы о ярких обликах самоотверженного труда для других людей. Для земляков на Брестчине и Витебщине, для жителей всей Беларуси, для будущих поколений, для наших детей и внуков. Важны в качестве жизненных примеров о тружениках старшего поколения, живших и живущих среди нас и полагавших силы свои за процветание Родины, за дружбу народов и просто за светлое начало в жизни. Эти люди - наша Национальная Гордость, они - Достояние нашей Нации. Пусть наполнятся эти высокие понятия ясными представлениями о достойных свершениях наших выдающихся соотечественников!

И.Григорьев

Биографическая справка

Григорьев Владимир Викторович

Родился 5 апреля 1941 года в д. Белынковичи (Сегеевка) Костюковичского района Могилевской области

1957 г. - 1 июня помощник комбайнера

1958 г. - 9 сентября машинист-дизелист

1959 г. - 3 января литработник Костюковичской районной газеты "Сцяг камунiзма"

1959 г. - 26 октября избран вторым секретарем Костюковичского райкома комсомола

1960 г. - 12 сентября избран первым секретарем Костюковичского РК ЛКСМБ

1962 г. - 30 марта утвержден комсоргом Могилевского обкома ЛКСМБ по Костюковичскому производственному колхозно-совхозному управлению

1962-1965 служба в Советской Армии, 160 отдельный зенитный артиллеристский полк, г. Бобруйск Могилевской области

1965 г. - 4 сентября утвержден инструктором Могилевского обкома ЛКСМБ

1965 г. - 11 сентября утвержден заведующим отделом комсомольских организаций Могилевского обкома ЛКСМБ

1966 г. - 13 января избран вторым секретарем Могилевского обкома ЛКСМБ

1968 г. - 10 февраля избран первым секретарем Могилевского обкома ЛКСМБ

1970 г. - 15 мая избран секретарем ЦК ЛКСМБ

1970 г. - 23 сентября награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР

1971 г. - 27 августа награжден орденом "Знак Почета"

1971 г. - 6 октября награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР

1972 г. - 10 января утвержден заместителем заведующего Отделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ

1972 г. - 25 апреля утвержден заведующим Отделом сельской молодежи ЦК ВЛКСМ

1974 г. - 28 февраля избран первым секретарем ЦК ЛКСМБ

1974 г. - 26 апреля утвержден секретарем ЦК ВЛКСМ

1974 г. - 30 апреля за большую работу по подготовке и проведению XVII съезда ВЛКСМ награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ

1974 г. - 30 июля за многолетнюю и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи награжден памятным знаком ЦК ВЛКСМ "50 лет с именем В.И.Ленина"

1976 г. награжден орденом "Знак Почета"

1978 г. - 6 мая за большую работу по подготовке и проведению XVIII съезда ВЛКСМ награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ

1981 г. - 12 июня награжден орденом Трудового Красного Знамени

1980 г. - 18 ноября утвержден вторым секретарем Брестского обкома КПБ

1983 г. - 30 декабря избран председателем исполнительного комитета Брестской области

1985 г. - 9 сентября зачислен инспектором ЦК КПСС в Отдел организационно-партийной работы ЦК КПСС

1986 г. - 6 января избран первым секретарем Витебского обкома КПБ (до 31 декабря 1991 г.)

1992 г. - 8 января принят на работу генеральным директором объединения ОАО "Доломит"

1996 г. - 1 июля назначен первым заместителем Управляющего делами Исполнительного комитета Сообщества Беларуси и России

1997 г. - 5 декабря присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

1997 г. - 8 декабря назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации. Работал Послом до 9 марта 2006 года.

2000 г. - 11 февраля благодарность Президента Республики Беларусь за развитие интеграционных процессов между РБ и РФ

2005 г. - 6 сентября благодарность Президента Республики Беларусь

2006 г. - 31 августа награжден орденом Отечества II ступени