Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.04.2021 11:10
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ выпустил полноприводный фургон на базе "Полуторки"

Текст: Валерий Карташов
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство на базе "Профи". Российская марка объявила о запуске многофункционального фургона, который впервые был представлен ещё в 2019 году.
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Новая версия "Профи" создана как для оперативных и экстренных служб различного назначения, так и для частных клиентов. Универсальный автомобиль отличает двухрядная кабина со стеклопластиковым модулем на стальном несущем каркасе.

Фото: Пресс-служба УАЗа
Русские не сдаются: чехи назвали УАЗ "Патриот" альтернативой Pajero

Фургон оборудован регулируемым воздухозаборником, резьбовыми точками крепления (для монтажа необходимой аппаратуры и фиксации груза) в стойках. Всё возможное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъём электропроводки. Внутри модуля (объём составляет 5 м3) предусмотрено также износостойкое покрытие и напольная бакелитовая влагозащитная фанера.

Многофункциональный УАЗ "Профи" может быть либо с задней подъёмной дверью, либо с открывающимися по трём сторонам створками. При этом элементы оснащены амортизационными упорами и замками.

В список опций входит следующее: рейлинги и поперечины с нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция, комплект напольных такелажных реек и колец или рым-болтов по углам корпуса.

На УАЗе не исключают, что в будущем может появиться и туристическая модификация фургона. Такой модуль получит два съёмных спальных места, шкаф, светильники и лампы, дополнительные шторки для трёх створок.

Под капотом пятиместного "Профи" располагается бензиновый двигатель ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Мотор стыкуется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный.

Автомобиль изготавливается на мощностях предприятия "Автодом". Цены не сообщаются. В настоящее время бортовой УАЗ "Профи" с двухрядной кабиной стоит от 1 061 900 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ