УАЗ выпустил полноприводный фургон на базе "Полуторки"

Новая версия "Профи" создана как для оперативных и экстренных служб различного назначения, так и для частных клиентов. Универсальный автомобиль отличает двухрядная кабина со стеклопластиковым модулем на стальном несущем каркасе.

Фургон оборудован регулируемым воздухозаборником, резьбовыми точками крепления (для монтажа необходимой аппаратуры и фиксации груза) в стойках. Всё возможное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъём электропроводки. Внутри модуля (объём составляет 5 м3) предусмотрено также износостойкое покрытие и напольная бакелитовая влагозащитная фанера.

Многофункциональный УАЗ "Профи" может быть либо с задней подъёмной дверью, либо с открывающимися по трём сторонам створками. При этом элементы оснащены амортизационными упорами и замками.

В список опций входит следующее: рейлинги и поперечины с нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция, комплект напольных такелажных реек и колец или рым-болтов по углам корпуса.

На УАЗе не исключают, что в будущем может появиться и туристическая модификация фургона. Такой модуль получит два съёмных спальных места, шкаф, светильники и лампы, дополнительные шторки для трёх створок.

Под капотом пятиместного "Профи" располагается бензиновый двигатель ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Мотор стыкуется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод - полный.

Автомобиль изготавливается на мощностях предприятия "Автодом". Цены не сообщаются. В настоящее время бортовой УАЗ "Профи" с двухрядной кабиной стоит от 1 061 900 рублей.