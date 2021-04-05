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Рубрика: В мире

В Гуантанамо закрыли блок для наиболее опасных заключенных

Наиболее опасных заключенных тюрьмы Гуантанамо, содержавшихся в условиях особо строго режима в лагере №7, перевели в соседний блок - лагерь №5. Об этом в воскресенье сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

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Отмечается, что заключенные были перемещены "безопасно и без каких-либо инцидентов", пишет ТАСС. Теперь все 40 заключенных, находящихся в Гуантанамо, размещены на двух объектах. Командование утверждает, что данные изменения не ставят под угрозу безопасность персонала и не нарушают существующие условия содержания.

Учреждение расположено на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Решение о создании здесь спецтюрьмы было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего.

Ранее Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Эксперты ООН по правам человека также призывали американские власти немедленно закрыть центр содержания заключенных на Кубе.

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