В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией

Гибель ребенка при обстреле в Донбассе - это трагедия. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все это является горькими последствиями неурегулированности ситуации, сообщает РИА Новости.

- Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия... Чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан, - подчеркнул он.

Также Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время минские договоренности не выполняются, действенных усилий со стороны Киева нет - начинаются малоконтролируемые перестрелки.

Напомним, 3 апреля стало известно, что из-за обстрела украинских силовиков в ДНР погиб ребенок и была ранена женщина. Целью для атаки с помощью беспилотного летательного аппарата, снаряженного самодельным взрывным устройством, стал жилой район в населенном пункте Александровское.