Одна из жертв "скопинского маньяка" получила госзащиту

В Рязанской области получила государственную защиту одна из двух женщин, которых Виктор Мохов, известный, как "скопинский маньяк", держал в сексуальном рабстве. Сам он не явился в суд по делу об административных ограничениях.

Как сообщила агентству ТАСС бывшая пленница, она уже подписала документы о получении госзащиты. Ранее 35-летняя Екатерина Мартынова написала заявление с соответствующей просьбой, поскольку она опасается преследований с его стороны. О намерении встретиться со своей жертвой Мохов говорил в интервью, также добавился к ней в друзья в соцсети. Да и ранее писал из колонии.

По словам женщины, защита предоставлена ей и ее близким. Подробно о мерах защиты она не рассказывала, но заверила, что теперь может не волноваться за себя и свою семью.

Между тем на 6 апреля в Скопинском районном суде было назначено заседание по иску полиции об ужесточении административных ограничений Мохова. Как сообщили "РГ" в суде, заседание отложено. Причиной переноса слушаний стала неявка мужчины в суд.