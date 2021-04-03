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03.04.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

Жертва "скопинского маньяка" рассказала, почему до сих пор его боится

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
В Рязанской области одна из жертв Виктора Мохова, известного "как скопинский маньяк", уточнила, почему ей нужна госзащита. О причинах страха перед Моховым Екатерина Мартынова рассказала ТАСС.
Фото: youtube.com/Ксения Собчак Фото: youtube.com/Ксения Собчак
Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Девушка просит правоохранительные органы возбудить дело в отношении Мохова. Она считает его поведение опасным. Это связано с его заявлениями в СМИ и активностью в соцсетях. Он писал ей еще из колонии и не раз заявлял о желании встретиться.

Фото: Россия 1
"Скопинского маньяка" признали виновным в нарушении административного надзора

Екатерина написала заявление в СК. Сейчас проводится доследственная проверка. Ей занимаются следователи центрального аппарата, уточнили "РГ" в региональном СУ СК.

Ранее руководитель СУ СК по Рязанской области Владимир Никешкин предложил государственную защиту Екатерине Жаровой - второй девушке, которую держал в плену "скопинский маньяк". Разговор состоялся по видеосвязи. Владимир Никешкин в ходе беседы с Екатериной рассказал ей, что направил в УМВД по региону поручение об особом контроле за Моховым и усилении административного надзора. Екатерина Жарова от госзащиты отказалась. По ее словам, пока ей особых мер защитных мер не требуется. Но контактами для экстренной связи пренебрегать не стала.

Недавно Мохов был признан виновным по статье" Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре".

Напомним, жертвами маньяка в 2000 году стали две школьницы 14 и 17 лет. Он отвез их в Скопин, где больше 3,5 лет держал в подвале, истязал и насиловал. Одна из девушек дважды рожала детей, но Мохов отбирал их и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети - в приемных семьях. Спастись похищенным удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Недавно, полностью отбыв весь срок наказания, он вышел на волю.

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