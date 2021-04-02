"Скопинского маньяка" признали виновным в нарушении административного надзора

В Рязанской области судебным участком № 31 Скопинского районного суда Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", признан виновным в нарушении административного надзора. Информация об этом есть на сайте судебного участка.

Мохов признан виновным по статье "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Наказание по ней - от 1 до 1,5 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Напомним, "скопинский маньяк" вышел на свободу после 17 лет колонии. В соответствии с решением суда, Мохову запрещено посещать массовые мероприятия - спортивные, культурно-зрелищные и иные. Кроме того ему нельзя находится вне помещений с 22 часов до 6 часов следующих суток. Исключение может быть сделано лишь в случае, если пребывание ночью на улице требуется по работе. Однако Мохов по дороге домой заехал на съемки телешоу - как выяснилось позже, он дал интервью Ксении Собчак.

Надзор за мужчиной возложен на отдел полиции по месту жительства, куда он должен являться два раза в месяц для регистрации. Как сообщает РИА Новости, сейчас полиция просит наложить на Мохова новые ограничения. Суд может рассмотреть это ходатайство 6 апреля.

В сентябре 2000 года в Рязани Мохов похитил двух школьниц - 14 и 17 лет - и отвез их в Скопин. Более 3,5 лет он продержал девушек в подвале, где истязал их и насиловал. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети находятся в приемных семьях. Спастись девушкам удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.