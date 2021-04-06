Ректору СахГУ предъявили обвинение в гибели студентов

Ректору Сахалинского государственного университета предъявлено обвинение в рамках ранее возбужденного уголовного дела о гибели студентов. Оно расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц".

Следствие считает, что руководитель не обеспечил выполнение правил устройства электроустановок в ванных комнатах общежития. Это создало опасность для проживающих и привело к гибели двух студентов.

"С учетом обстоятельств уголовного дела, обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает следственное управление СК РФ по области.

Напомним, 26 марта двое студентов СахГУ погибли в ванной комнате общежития в Южно-Сахалинске. Один из них принимал душ, когда получил удар током, второй попытался спасти его и тоже погиб.

Обвинение по делу ранее уже предъявили директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса вуза. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям других должностных лиц, в том числе руководящего состава учебного заведения.