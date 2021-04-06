На Алтае обвиняемую в мошенничестве чиновницу отправили в отставку

Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение об отставке своего представителя в Алтайском краевом Законодательном собрании Стеллы Штань и освобождении ее от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Алтайского края. Штань представляла в засобрании одновременно и краевое правительство, которое возглавляет Томенко.

- Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством АКЗС, - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля региональный следком обвинил высокопоставленную чиновницу в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. По данным следствия, в декабре 2015 года директор барнаульского детсада и Стелла Штань направили фиктивные документы в региональное управление образования (сейчас это минобрнауки) о купле-продаже нежилого помещения, цена которого значительно превышала рыночную, после чего руководство дошкольного учреждения получило солидную субсидию. Следователи считают, что в результате мошеннических действий женщины изъяли из бюджета 14 миллионов рублей.

2 апреля суд Октябрьского района Барнаула избрал в отношении Штань меру пресечения - арест на два месяца.