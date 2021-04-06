В Крыму передали в суд дело обвиняемого в ДТП с девятью жертвами на "Тавриде"

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, чей автобус с заснувшим за рулем водителем 31 июля 2020 года разбился на федеральной трассе "Таврида". Жертвами жуткого ДТП стали девять человек. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело для рассмотрения в Белогорский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СКР по РК.

Бизнесмену-владельцу автобуса Mercedes-Benz Sprinter, который стал организатором трагического рейса, инкриминируют часть 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть людей. 48-летний житель Нижнегорского района днем 30 июля 2020 года выехал за рулем из Симферополя в Краснодарский край, а уже в 2 часа ночи 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что зафиксировали видеокамеры транспортного перехода. Водитель не только не спал перед отправлением на полуостров, но и не находился в трудовых отношениях с ИП - пассажиров перевозил по устной договоренности.

- Индивидуальный предприниматель достоверно знал, что водитель управлял автомобилем более 16 часов без перерыва и отдыха, - отметили в пресс-службе ГСУ СКР. - Несмотря на эти обстоятельства, он направил водителя в обратный рейс по маршруту Краснодар - Севастополь.

В 5 часов 15 минут районе села Русаковка Белогорского района утомленный долгой поездкой водитель уже не мог контролировать дорожную ситуацию и заснул за рулем. В этот момент он врезался в грузовик "КамАЗ", который двигался впереди в попутном направлении. Восемь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте происшествия, еще девять пассажиров Mercedes получили различные травмы.

На месте трагедии работала группа опытных следователей и криминалистов во главе с руководителем ГСУ СКР Владимиром Терентьевым. Во время следствия предприниматель признал свою вину в организации рейса, а специалисты провели более 30 сложных различных экспертиз. Совместно с органами Ростехнадзора проведена и проверка деятельности ИП, которая выявила массу нарушений в организации перевозки граждан.