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08.04.2021 17:52
Рубрика: ДТП

Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил, как пьяных водителей

Текст: Владимир Баршев
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения в случае совершения ими ДТП так же, как нетрезвых водителей. Такую свою позицию озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя аварию с блогером Эдвардом Билом.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Новосибирску
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По его словам, если за человеком числятся сотни нарушений правил, и он совершает ДТП, в котором человек получает тяжкие травмы, то и наказание должно быть выше, а не как для человека, совершившего такую аварию по неосторожности. Напомним, что если для трезвых водителей максимальный срок наказания по такой статье - до 2 лет лишения свободы, то для нетрезвых или покинувших место ДТП лишение свободы предусмотрено на срок от 3 до 7 лет. Если в ДТП погиб человек, максимальный срок наказания составит до 5 лет заключения, а для нетрезвых водителей - от 5 до 12 лет. Если в аварии погибли двое и больше, то максимальный срок, который грозит водителю - до 7 лет лишения свободы, для нетрезвого водителя - от 8 до 15 лет.

По мнению депутата, если трезвый человек на дороге ведет себя, как пьяный, то и отвечать должен так же. Совершая огромное количество нарушений, очевидно, что рано или поздно, он совершит и ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, Анатолий Выборный отметил, что если таких лихачей никакая ответственность не останавливает - что для них штраф 5 тысяч рублей, если и его они не платят, надо ставить вопрос об изъятии их автомобиля в доход государства.

Как правило, после любой резонансной аварии сразу звучат призывы усилить ответственность водителей. Пока озвученные депутатом предложения в законопроект не оформлены.