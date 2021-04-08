В Волгограде готовившего теракт подростка отправили в психбольницу

Центральный районный суд Волгограда огласил постановление о переводе несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела в медицинскую организацию специализированного типа. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции области Екатерина Вальковская.

Подростку будут оказывать психиатрическую помощь в стационарных условиях. В спецучреждении он с учетом срока предварительного следствия пробудет до 11 мая.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. До сих пор подросток находился в СИЗО №1.

Фигуранта обвиняют по четырем статьям в незаконном приобретении и изготовлении взрывчатых веществ, подготовке к преступлению и террористическом акте.

Напомним, что прошлым летом сотрудники ФСБ задержали подростка, подозреваемого в подготовке нападения на собственную школу. В ходе осмотра квартиры они обнаружили бомбу, компоненты, необходимые для ее изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок и жестяных банок с коктейлем Молотова.