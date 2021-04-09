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09.04.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

Дело о смерти девушки во время стрима блогера Reeflay передали в суд

Текст: Наталья Козлова
Прокуратура сочла собранные следствием доказательства достаточными, чтобы привлечь к ответственности 30-летнего блогера Станислава Решетняка (Reeflay). Это он транслировал в прямом эфире одной из интернет-площадок избиение девушки.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Следователи смогли доказать умысел блогера на причинение тяжкого вреда ее здоровью и вину блогера. По мнению следствия, погибшая не имела возможности получить своевременную и необходимую ей медицинскую помощь и от полученных травм скончалась.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Решетняку следователи ГСУ СК по Московской области предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления по статье 111 УК РФ. По ней ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В основе доказательств - записи того самого стрима, множество допросов, заключения судебных экспертиз и другие результаты следственных действий.

Последнее время в интернет-пространстве все чаще появляются публикации пользователей, высказывающих сомнения относительно возможности привлечения блогеров к ответственности за совершение противоправных деяний. Некоторые из них полагают, что блогер с легкостью может уйти от наказания, и в том числе за преступления, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

- Учитывая поступающие запросы СМИ, касающиеся этого вопроса, полагаю целесообразным разъяснить следующее. Каждый факт противоправного деяния независимо от рода занятия лица, его совершившего, всесторонне оценивается с точки зрения закона. Тому пример расследование дела блогера Решетняка, - сказала представитель СКР. - Суждения о том, что за подобные действия лицо может уйти от ответственности, мотивируя это некой популярностью на различных интернет-площадках, не соответствуют действительности.

Петренко заверила, если противоправные действия попали в открытое пространство, то эти данные станут частью доказательств.

Фото: YouTube
Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет

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