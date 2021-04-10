Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа, а вместо этого откажется от своего места, чтобы позволить другому члену семьи присутствовать на церемонии, сообщает телеканал Sky News.

Это решение было принято после того, как в Букингемском дворце уточнили, что на похоронах герцога Эдинбургского будут присутствовать только 30 человек с целью соблюдения правил карантина.

"Премьер хочет действовать в соответствии с тем, что лучше для королевской семьи. Чтобы как можно больше членов семьи присутствовало на похоронах в субботу" - говорится в заявлении Даунинг Стрит.

Консервативная партия также объявила, что приостановит общенациональную предвыборную кампанию в преддверии местных выборов в связи с похоронами.

Похороны принца Филиппа состоятся в следующую субботу в 15:00 по местному времени. При этом публику призывают воздержаться от приезда. Церемония пройдет в Виндзорском замке, а тело герцога Эдинбургского перевезут на Западные Ступени в автомобиле Land Rover, который был разработан самим Филиппом.

Принц Гарри приедет из США, его беременной жене Меган посоветовали не путешествовать. Она приложила все усилия, чтобы присоединиться к мужу, но не получила разрешения на поездку от своего врача. Полный список гостей на похороны будет опубликован на следующей неделе, по мере того, как планы на прощальную церемонию будут окончательно согласованы.