Что президент Украины Владимир Зеленский привез из Турции

Президент Украины Владимир Зеленский, организовав обострение на Донбассе, уже неделю находится в центре международных коммуникаций и стал на время самым путешествующим главой государства эпохи COVID-19. Сразу два международных визита за неделю - Катар и Турция, и двухдневное путешествие в "зону ООС". На повестке также, если верить очень говорливым "источникам" в его офисе, стоит визит в Париж. Но и сейчас, по итогам уже состоявшихся вояжей и телефонных переговоров, можно судить о возможных результатах, а также перспективах перехода гражданской войны на Украине в горячую фазу.

Бомбы ВСУ разрушают дома в Донбассе ради того, чтобы Зеленский мог попросить у союзников еще больше оружия. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Визит Зеленского в Турцию был во многом знаковым. На Украине сегодня много говорят о турецких беспилотниках Bayraktar, видят в них залог победы и ждут от Анкары действенной поддержки своей возможной авантюры на Донбассе. Но, исходя даже из официальных пресс-релизов и поясняющих сообщений киевских СМИ, встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не вполне оправдала ожидания Зеленского.

Оставим в стороне дипломатические формулировки совместных заявлений: риторическая поддержка "территориальной целостности" и идеи вступления Украины в НАТО были вполне ожидаемы от руководителя страны - члена альянса. Большая сенсация случилась бы, скажи Эрдоган нечто иное. Куда интересней, что не попало в официальные отчеты. Так, например, если верить источниками украинских СМИ в турецкой переговорной группе, продажа дорогостоящих беспилотников Bayraktar (примерно 70 миллионов долларов в минимальной комплектации. - Прим. "РГ") на Украину возможна, а вот их совместное производство - нет. Делиться с Киевом технологиями Анкара не желает. Равно как не будет давать заведомо рискованные кредиты или увеличивать совсем неочевидные инвестиции. Все по причине непростой ситуации в самой турецкой экономике и угрожающего падения курса лиры. Соответственно, и за беспилотники турецкая сторона хотела бы получить предоплату, что, учитывая стоимость этого оружия, представляет проблему для Киева.

Хуже того, поставки Bayraktar прямо увязываются с выдачей на родину сторонников Фетхуллаха Гюлена, укрывающихся на территории Украины. Вопрос якобы был поставлен предельно конкретно - или гюленисты, или беспилотники. Речь идет о десятках человек, которых Анкара подозревает в попытке госпереворота в 2016 году. И здесь Зеленский оказывается в крайне щепетильной ситуации: экстрадиция турецких оппозиционеров сильно осложнит его переговоры с Парижем, Берлином, тем более с Вашингтоном, укрывающим главного раздражителя турецкой власти.

Также Эрдоган поднял вопрос так называемого "меджлиса крымских татар" (запрещенная в России экстремистская организация. - Прим. "РГ"), безуспешно добивающегося от Киева политической субъектности и даже территориальной автономии в Херсонской области. Лидеры этой организации давно жалуются на отсутствие внимания и обвиняют Зеленского в игнорировании их лучших ожиданий. Вот только в действительности против финансирования их активности и наделения "меджлиса" правом голоса внутри Украины выступают в первую очередь местные националисты и радикалы, от которых зависим сам Зеленский. И это еще одна дилемма, поставленная Эрдоганом перед украинским лидером.

Примечательно, что несколько сбавила тон заявлений и "партия войны" внутри Украины

По итогам всей внешнеполитической активности Зеленского можно сделать предварительный вывод: решив шантажировать покровителей и союзников обострением ситуации на Донбассе, он сам стал объектом шантажа. За ничего не стоящую моральную поддержку, без обязательств военного вмешательства, он получил массу требований, зачастую противоречащих друг другу. Так, США хотят от него передачи под их контроль судебной системы. МВФ и арабские страны - переписывания земельной реформы в их пользу, что не нравится спонсорам Зеленского внутри страны. Германии нужно завершить "Северный поток-2", Франция желает продать морально устаревшие истребители Rafale, а интересы Турции описаны выше. Таким образом, за неделю Зеленский прошел краткий и предельно жесткий курс молодого бойца в мировой дипломатии.

Фото: president.gov.ua

Примечательно, что несколько сбавила тон заявлений и "партия войны" внутри Украины: об отсутствии планов наступления на Донбасс одновременно заявили командующий ВСУ Руслан Хомчак и называвший Донбасс "раковой опухолью" главный переговорщик в Минской контактной группе Алексей Резников. В качестве моральной компенсации уличным и кабинетным радикалам Зеленский отпустил из тюрьмы осужденного на 7 лет неонациста Сергея Стерненко - того самого, из-за которого на его офисе появилась надпись "лох". И наделил сброд из "ветеранов майдана, АТО и волонтеров" особым статусом, учредив специальную комиссию по защите их прав. Судя по этим поступкам, во внутренней политике никакие уроки не идут ему впрок.