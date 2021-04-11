Пандемия коронавируса перевернула нашу жизнь с ног на голову. Приостановка некоторых производств, закрытие границ, нарушение сроков и объемов внешнеторговых поставок товаров - вот лишь небольшой перечень проблем, с которыми столкнулись российские компании в прошлом году. А их последствия многие "расхлебывают" до сих пор.

Перевозки грузов внутри страны, хоть и потеряли в объемах, но все же продолжались, однако пандемия серьезно обострила здесь конкуренцию. И чтобы выиграть в этой борьбе, быть на голову выше коллег, просто возить товары быстро и не дороже других уже недостаточно.

Наибольшие шансы на успех имеют компании, которые сохраняют гибкость, быстро адаптируются под метаморфозы реальности и первыми внедряют инновационные и выгодные механизмы и технологии. И, разумеется, эти шансы удваиваются, если такие организации озаботились диджитализацией операционных процессов не когда гром - то есть коронавирус - грянул, а гораздо раньше, и встретили пандемию, уже вооружившись эффективными ИТ-инструментами. Можно сказать, что стараются действовать на опережение. Например, в Группе компаний "Деловые Линии" автоматизировано более 60 процентов производственных процессов, связанных с доставкой. Причем некоторые ИТ-решения здесь внедрили раньше конкурентов "по цеху".

Это система диспетчеризации с помощью TMS (Transportation Management Systems) и мобильного приложения, при которой водители получают задания и отмечают его выполнение в смартфоне, собственный контакт-центр, сортировочная линия распределения грузов BUDDE, аналогов которой до сих пор нет в России. Эти решения помогают компании на 10-20 процентов сокращать простои транспортных средств, время доставки и расходы, и на 95 процентов выполнять установленные сроки доставки.

По словам генерального директора ГК "Деловые Линии" Фарида Мадани, хороший резерв для снижения себестоимости перевозки - электронный документооборот. Например, благодаря его использованию удалось на 5 процентов снизить холостые пробеги, так как отпала необходимость заезжать в контору автопредприятия для сдачи путевой и перевозочной документации.

Сегодня лидеры рынка создают совместные диджитал платформы для работы, объединяя усилия и повышая производительность

"Сейчас диджитал-стратегия логистических операторов обусловлена трендами и планами клиентов. Все игроки на рынке стараются отслеживать, чем "дышат" клиенты, и не отставать. Наиболее востребованные решения - сервисы оптимизации маршрутов, мобильные приложения, интеграционные API, электронный документообмен и полная поддержка получателей заказов. И все это с прозрачной сквозной аналитикой, чтобы в целом цепочка поставок была понятна, - считает советник гендиректора логистического оператора Logsis Денис Водянников. - На мой взгляд, основной тренд применения цифровых решений - скорость, которая продолжает увеличиваться. Доставка на следующий день, день в день, к определенному часу, за полчаса - рынок постоянно ускоряется. Но ускорение затронуло не только процесс доставки, но и общение с отправителем и получателем. Диджитал-сервис дает возможность быстро узнать статус доставки, мгновенно изменить адрес или перенести дату. И все это можно делать, не выходя из зоны комфорта, там, где удобно пользователю: Whatsapp, Telegram, Viber, соцсети. Это и есть омниканальность в логистике".

Безусловный козырь в работе логистических операторов - внедрение эксклюзивных решений

Активно развивает диджитал одна из самых, казалось бы, консервативных организаций в стране - "Почта России". Активно переводятся в онлайн услуги - как для граждан, так и для бизнеса. Например, отправка-получение электронного заказного письма, электронное уведомление о доставке, онлайн-подписка на периодические издания, EMS-услуги.

Безусловный козырь в работе логистических операторов - внедрение эксклюзивных инновационных решений. Так, в тех же "Деловых Линиях" применяется несколько уникальных разработок, опережающих тренды и не имеющих аналогов на рынке. Это, например, автоматизированное управление спецтехникой на базе Sunrise BPMS, единое окно оператора контактного центра (на 40 процентов сокращается время отработки одной операции, на 10 процентов увеличены продажи услуг), система оптимизации городской доставки (сокращение простоя транспортных средств на 25 процентов, расходов - на 10 процентов).

При этом клиенты отмечают удобство работы в личном кабинете на сайте компании. "Отлично продуманно, что заказчику может понадобиться. Например, можно указать, какие отрезки маршрута кто оплатит: получатель или отправитель. О большой гибкости оператора говорит тот факт, что пока груз не прибыл на место назначения, клиент может поменять адрес доставки. Это вообще эксклюзивная услуга. Кроме того, доступен видеозвонок своему менеджеру", - подчеркнул один из клиентов компании.

Процессы, которые были запущены в прошлом году, в буквальном смысле IT-революция, неизбежно отразятся на разных сегментах экономики в ближайшем будущем. Логистика не станет исключением. Сегодня лидеры рынка создают совместные диджитал-платформы для работы, объединяя усилия и повышая производительность, а завтра их опыту последуют остальные участники бизнес-процессов, что в итоге выведет отрасль на новый уровень. Эксперты считают, что цифровые проекты создадут некий "инфраструктурный ландшафт", с помощью которого остальным игрокам будет проще присоединиться к процессу цифровой трансформации в сфере логистики.