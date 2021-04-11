Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции

Посольство России в Анкаре прокомментировало состояние россиян, которые пострадали в субботнем ДТП на трассе Конья - Аксарай (это центральная часть Турции). На официальной странице в Facebook дипмиссия подтвердила, что трое наших граждан все еще остаются в больницах Коньи под наблюдением врачей.

Однако их жизни, к счастью, ничего не угрожает. Туристам оказана не только медицинская, но и психологическая помощь. Сейчас решается вопрос о выписке пациентов или об их переводе в одну из клиник Антальи. Остальные россияне, пережившие ЧП, смогут продолжить отдых на пляжах этого курортного города.

Напомним, что водитель туристического автобуса не справился с управлением и перевернулся, одна россиянка погибла, 26 человек пострадали.