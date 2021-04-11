Новости

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ 18:37
У Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы" 18:10
Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные 18:09
Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 17:12
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 16:29
В Москве обокрали храм 16:16
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 16:08
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 15:43
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 15:36
В День космонавтики пройдет благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow 14:20
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
СК проверит историю с наследством Людмилы Лядовой 13:24
Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции 13:11
Минюст создаст единый реестр адвокатов 13:00
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ 12:54
В московском метро закроют часть "салатовой" ветки 11:59
На Урале протестировали историческую военную технику к Параду Победы 11:54
Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем" 11:42
Команда Власова недовольна решением судей в бою за титул чемпиона мира 11:16
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1388 пациентов 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 18:10
Рубрика: Общество

У Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы"

Текст: Антон Валагин
Фото: vk.com/ecosakh Фото: vk.com/ecosakh
Фото: vk.com/ecosakh

Три молодые белухи замечены у Владивостока. Животные подошли совсем близко к берегу и живо интересовались пловцами на сап-бордах, сообщила "Эковахта Сахалина".

Фото: Istock
Новый закон окончательно запретит содержать дома диких животных

Опрошенные экологами специалисты с большой долей вероятности предположили, что появившиеся у столицы Приморья белухи - те самые, что были в 2019 году выпущены из "Китовой тюрьмы". Их дикие соплеменники зимуют в Охотском море, их ареал обитания сейчас изолирован льдами. Вероятность же появления у Владивостока каких-то новых сбежавших из неволи белух крайне низка.

"Эковахту" немного смутили скромные размеры встреченных животных: выпущенным из тюрьмы белухам сейчас минимум четыре года, в то время как приплывшие к Владивостоку выглядят максимум двухлетними. Однако зоологи объяснили это иной кормовой базой, замедлившей рост. В любом случае голодающими белухи не выглядят.

Напомним, в 2019 году в Приморье нашли нелегальный питомник, в котором содержались десять косаток и 90 белух, предназначенных для продажи в океанариумы Юго-Восточной Азии. В ноябре все животные были выпущены в море. Их ловцов оштрафовали на 65 миллионов рублей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В России изменились правила использования маткапитала
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии