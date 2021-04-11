У Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы"

Три молодые белухи замечены у Владивостока. Животные подошли совсем близко к берегу и живо интересовались пловцами на сап-бордах, сообщила "Эковахта Сахалина".

Опрошенные экологами специалисты с большой долей вероятности предположили, что появившиеся у столицы Приморья белухи - те самые, что были в 2019 году выпущены из "Китовой тюрьмы". Их дикие соплеменники зимуют в Охотском море, их ареал обитания сейчас изолирован льдами. Вероятность же появления у Владивостока каких-то новых сбежавших из неволи белух крайне низка.

"Эковахту" немного смутили скромные размеры встреченных животных: выпущенным из тюрьмы белухам сейчас минимум четыре года, в то время как приплывшие к Владивостоку выглядят максимум двухлетними. Однако зоологи объяснили это иной кормовой базой, замедлившей рост. В любом случае голодающими белухи не выглядят.

Напомним, в 2019 году в Приморье нашли нелегальный питомник, в котором содержались десять косаток и 90 белух, предназначенных для продажи в океанариумы Юго-Восточной Азии. В ноябре все животные были выпущены в море. Их ловцов оштрафовали на 65 миллионов рублей.