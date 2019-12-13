Отловщики косаток для "китовой тюрьмы" заплатили 65 млн штрафов

Компании "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий" по решению суда возместили более 65 миллионов рублей штрафов, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Деньги оплачены в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

"Штрафы оплачены и поступили в казну государства", - отмечается в сообщении.

Административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море" в отношении компаний были возбуждены в феврале 2019 года. Рассмотрев их, Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал ООО "Белый кит" и ООО "Сочинский дельфинариий" в двукратном размере стоимости косаток.

Всего за незаконный отлов косаток были оштрафованы четыре компании. Суд наложил штрафы также на ООО "Афалина" и ООО "Океанариум ДВ", на 28,2 и 56,4 миллиона рублей соответственно.

Справка "РГ"

В бухте Средней в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух. 10 ноября была выпущена последняя партия животных.

Недавно представители организации "Экологическая вахта Сахалина" обратились в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность вылова и содержания в бухте Средняя моржат.