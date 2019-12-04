Прокуратура проверит законность содержания моржей в "китовой тюрьме"

Представители организации "Экологическая вахта Сахалина" обратились в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность вылова и содержания в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой моржат, сообщает Интерфакс.

В надзорном ведомстве, подчеркивает агентство, подтвердили факт проверки, отметив, что она продлится до 13 декабря.

Согласно точке зрения экологов, которую они озвучивают в обращении, шесть детенышей моржей добыты на основании незаконно выделенных квот, и животных запрещено держать в неволе. Кроме того, они могут относиться к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

"По нашему мнению, имеются факты жестокого обращения с животными... Не достигшие возраста двух лет детеныши моржей, которые должны питаться материнским молоком до 2-2,5 лет, уже почти год содержатся в неволе в "Центре адаптации" в полностью закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей. В перспективе им грозит удаления бивней, что сопряжено с риском инфекции, болезни и смерти", - говорится в обращении в надзорный орган.

Зоозащитники отмечают, что их дальнейшие действия зависят от результатов проверки. Не исключено, в том числе, обращение в суд.

Напомним, что ранее коалиция "Свободу косаткам и белухам", куда входит "Экологическая вахта Сахалина", заявила, что намерена добиваться освобождения моржей из "китовой тюрьмы".

В марте этого года стало известно, что в "китовой тюрьме", где на тот момент находились 87 белух и 10 косаток, держат также шесть моржат. Проводившие проверки представители природоохранной прокуратуры и ФСБ не имели претензий к законности их нахождения в бухте Средняя.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух. 10 ноября была выпущена последняя партия животных.