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11.04.2021 08:48
Рубрика: Власть

В Крыму оценили слова Эрдогана о полуострове

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов оценил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке турецкой стороной так называемой "Крымской платформы".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По словам Молохова, происходящее напоминает сцену из поэмы Вергилия "Энеида", и хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих", пишет РИА Новости. Молохов убежден, что у турецкого лидера свои внешнеполитические планы, в которые не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния. С таким союзником, как Турция, Киеву и врагов не надо, отметил Молохов, подчеркнув, что пресловутая "Крымская платформа" с участием Анкары "быстро превратится в дырявое корыто".

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Он призвал президента Турции сконцентрироваться на решении внутренних проблем своей страны.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем обращении к крымчанам по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявил, что полуостров останется в составе Российской Федерации и никому это не изменить. Он подчеркнул, что судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность - ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения, отметил министр.

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