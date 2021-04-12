Бенедикт Камбербэтч сыграет в сериале-ремейке "39 ступеней" Хичкока

Британский актер Бенедикт "Шерлок" Камбербэтч подобрал для себя еще один сериал.

Как передает Deadline, артист, известный по шоу "Шерлок" и "Патрик Мелроуз", в этот раз сыграет главную роль в многосерийном триллере Netflix "39 ступеней" (The 39 Steps), в основе сценария которого - одноименный классический роман английского писателя и губернатора Канады Джона Бакена, впервые изданный в 1915-м.

Напомним: в 1935-м роман уже экранизировал Хичкок, а в 2008-м - Джеймс Хоуз ("Доктор Кто", "Черное зеркало", "Воспитанные волками").

Режиссер нового проекта - Эдвард Бергер, работавший с Камбербэтчем над "Мелроузом".

Сценарной адаптацией книги займется Марк Л. Смит ("Выживший" с Ди Каприо, дилогия "Вакансия на жертву", "Полночное небо"). Камбер - сопродюсер.

Камбербэтч сыграет обычного гражданина Ричарда Хэнни, который волей обстоятельств становится замешан в роли пешки в "глобальном заговоре с целью изменения мирового порядка".

Ожидаются минимум шесть часовых эпизодов. Но не исключено, что больше. Съемки намечены на следующий год в Европе, сообщил инсайдер. Дата премьеры пока не определена.