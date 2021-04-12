Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию

Туристам, которые купили путевки в Турцию с вылетом до 1 июня, необходимо их поменять из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в понедельник, 12 апреля.

"Мы рекомендуем по согласованию с туроператорами выбрать другое направление отдыха либо перенести сроки поездки на более поздние", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса будет информировать россиян о текущей ситуации с заболеваемостью в Турции. При этом те россияне, которые уже находятся в республике, могут продолжить отдых или вылететь обратно любыми чартерными рейсами.

Полеты в Турцию приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул - Москва и в обратном направлении, а также вывозных рейсов. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в республику.