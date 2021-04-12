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12.04.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Известно, как будет выглядеть обновленный Haval F7x. Первые фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В патентном ведомстве Китая появились фотографии обновлённого кросс-купе Haval F7x, который появится на рынке в этом году. Не исключено, что и до России модель доберётся в 2021-ом.

Фото: Китайские-автомобили.рф
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Обновлённый Haval F7x отличается от нынешней версии решёткой радиатора, которая стала больше и массивнее, обзавелась парой "клыков" под фарами, другой конфигурацией бампера и противотуманных фар. Фары сохранили форму, но полоса дневных ходовых огней стала шире.

Задняя часть также претерпела изменения: в бампере появились вертикальные вставки светоотражателя, изменён дизайн диффузора, отсутствуют патрубки выхлопной системы.

Размеры автомобиля практически не изменились: по 5 мм прибавилось к длине и высоте автомобиля (4691 и 1660 мм). Первый параметр увеличился за счёт нового пластикового обвеса, а в холке F7x подрос благодаря установке штатно 17-дюймовых колёс.

Появились новые варианты персонализации: яркие цвета доступны для нижней части решётки радиатора, корпусов зеркал, украшения нижней части бамперов.

Фото: iStock
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Линейка силовых агрегатов не изменилась: бензиновые турбомоторы 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 224 л.с. соответственно, спаренные с "роботом" с двумя сцеплениями.

Появиться в России в этом году у обновлённого Haval F7x есть все шансы: учитывая, что производство новой модели Jolion в Туле было освоено меньше, чем за год после мировой премьеры, рестайлинг F7x не должен заставить себя ждать.

В нашей стране Haval F7x предлагается с моторами 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. Они тоже агрегатируются с роботизированной трансмиссией. Цены на моноприводную версию кросс-купе стартуют от 1 579 000 рублей, F7x с 4х4 обойдётся на двести тысяч дороже.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval