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1 апреля 2021 г. 14:30
"Родина"
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист отдела информационного обеспечения Российского государственного архива кинофотодокументов) , Елена Колоскова (заместитель начальника отдела информационного обеспечения РГАКФД)
Родина - № 4(421)

"Кедр" в кадре

Продолжаем гагаринскую тему номера подборкой фотографий из Российского государственного архива кинофотодокументов
День 12 апреля 1961 г. в нашей стране по вселенскому счастью, по эмоциональному градусу, наверное, схож с Днем Победы. Великое преодоление, счастливый финал...
Ю.А. Гагарин на тренировке в Центре подготовки космонавтов. Москва. Конец 1950-х гг. Фото: РГАКФД
Ю.А. Гагарин на тренировке в Центре подготовки космонавтов. Москва. Конец 1950-х гг. Фото: РГАКФД

"Он приземлился! Он видел космос! Он один из нас, и мы все можем!" Люди в один миг стали друг другу братьями...

108 минут космического полета не только потрясли весь мир, но сделали самым известным человеком на Земле 27-летнего парня Юрия Гагарина, космонавта с позывным "Кедр". Отныне он стал камертоном, по которому сверяли свои дела и поступки миллионы людей, и не только в Советском Союзе. Наверное, все что угодно может произойти в мире, но один день - 12 апреля - его уже однажды перевернул...
Неожиданное продолжение публикации "Родины" о первой фотосъемке Юрия Гагарина

В РГАКФД находится на хранении большое количество кинофотодокументов, отражающих становление советской космонавтики. Около 2000 фотографий и 336 документальных фильмов помогают доподлинно воспроизвести те исторические события. Это поистине бесценный материал, входящий в "золотой фонд" архива.

Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев и Ю.А. Гагарин с супругой проезжают по улицам Москвы. 14 апреля 1961 г. Фото: РГАКФД
Студенты Белорусского государственного университета на демонстрации. Минск. 14 апреля 1961 г. Фото: РГАКФД
Жители Рио-де-Жанейро приветствуют Ю.А. Гагарина. Бразилия. 31 августа 1961 г. Фото: РГАКФД
Ю.А. Гагарин с супругой Валентиной, дочерями Еленой и Галиной. Звездный городок. Декабрь 1966 г. Фото: РГАКФД
Ю.А. Гагарин отвечает на письма. Москва. Август 1962 г. Фото: РГАКФД

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