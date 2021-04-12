"Кедр" в кадре

"Он приземлился! Он видел космос! Он один из нас, и мы все можем!" Люди в один миг стали друг другу братьями...
108 минут космического полета не только потрясли весь мир, но сделали самым известным человеком на Земле 27-летнего парня Юрия Гагарина, космонавта с позывным "Кедр". Отныне он стал камертоном, по которому сверяли свои дела и поступки миллионы людей, и не только в Советском Союзе. Наверное, все что угодно может произойти в мире, но один день - 12 апреля - его уже однажды перевернул...
В РГАКФД находится на хранении большое количество кинофотодокументов, отражающих становление советской космонавтики. Около 2000 фотографий и 336 документальных фильмов помогают доподлинно воспроизвести те исторические события. Это поистине бесценный материал, входящий в "золотой фонд" архива.
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