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12.04.2021 09:49
Рубрика: Коммерческий транспорт

Конкурент КамАЗа. "Урал" выпустил новый "бескапотник"

Текст: Валерий Карташов
"Урал" наладил опытно-промышленный выпуск нового бескапотного семейства дорожных грузовиков "Урал-С35510". Модель будет конкурировать с тягачами КамАЗа.
Фото: Пресс-служба "Урала". Фото: Пресс-служба "Урала".
Фото: Пресс-служба "Урала".

Как сообщает пресс-служба производителя, первый самосвал с колёсной формулой 6х4 полной массой 35 тонн завод передал заказчику из Екатеринбурга. Экземпляр планируется эксплуатировать в сфере ЖКХ и дорожного строительства.

Фото: скриншот с youtube.com
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"Урал-С35510" позаимствовал старую кабину от Iveco серии TurboTech. Но при этом машина получила изменённую внешность и модернизированный салон с мультимедиа.

Неполноприводный "бескапотник" имеет шасси от капотного "Урала Next" в дорожной версии. К слову, "Урал Next 6х4" появился в гамме предприятия в 2018 году.

Рестайлинговый грузовик оснащается рядным 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653, ведущими мостами Hande, 12-ступенчатой "механикой" Fast Gear. 11,1-литровый мотор выдаёт 420 л.с. и 1900 Нм. Максимальная скорость модели составляет 90 км/ч, грузоподъёмность - 21 т., объём самосвального кузова - 20 куб. м.

Отметим, по экстерьеру "Урал-С35510" выглядит заметно проще прототипа, который был представлен на Comtrans-2019.