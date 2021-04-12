Конкурент КамАЗа. "Урал" выпустил новый "бескапотник"

"Урал" наладил опытно-промышленный выпуск нового бескапотного семейства дорожных грузовиков "Урал-С35510". Модель будет конкурировать с тягачами КамАЗа.

Как сообщает пресс-служба производителя, первый самосвал с колёсной формулой 6х4 полной массой 35 тонн завод передал заказчику из Екатеринбурга. Экземпляр планируется эксплуатировать в сфере ЖКХ и дорожного строительства.

"Урал-С35510" позаимствовал старую кабину от Iveco серии TurboTech. Но при этом машина получила изменённую внешность и модернизированный салон с мультимедиа.

Неполноприводный "бескапотник" имеет шасси от капотного "Урала Next" в дорожной версии. К слову, "Урал Next 6х4" появился в гамме предприятия в 2018 году.

Рестайлинговый грузовик оснащается рядным 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653, ведущими мостами Hande, 12-ступенчатой "механикой" Fast Gear. 11,1-литровый мотор выдаёт 420 л.с. и 1900 Нм. Максимальная скорость модели составляет 90 км/ч, грузоподъёмность - 21 т., объём самосвального кузова - 20 куб. м.

Отметим, по экстерьеру "Урал-С35510" выглядит заметно проще прототипа, который был представлен на Comtrans-2019.