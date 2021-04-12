"Веселая вдова". Оперетта Франца Легара. Новосибирский музыкальный театр. 16+

Второй "Театральный антракт" нашего фестиваля отдан мировой классике - блестящей оперетте Франца Легара "Веселая вдова". Она входит в тройку популярнейших шедевров "легкого жанра" - "Веселая вдова" Легара, "Летучая мышь" Штрауса и "Сильва" Кальмана. И в число самых репертуарных. "Королевой оперетты" назвали ее ликующие современники.

"Вдовушка" родилась в 1905-м в венском Theater an der Wien и уже через год блистала в России на подмостках Санкт-Петербурга. Дирекция венского театра, получив от Легара партитуру, очень опасалась, что столь новаторская, пронизанная торжествующим Эросом музыка приведет к провалу, но триумф был абсолютным. Это был не просто музыкальный шедевр, номера которого мгновенно стали шлягерами - их пели с эстрад, наигрывали в кафе и ресторанах, мурлыкали под нос. Это было одно из первых сценических воплощений нараставшей волны феминизма: по сюжету сильная, волевая, энергичная и уверенная в себе женщина рулила миром мужчин, расстилавшимся у ее ног, и именно с ней карликовое государство Понтеведро связывало самые трепетные надежды на спасение национальной чести.

По сюжету, княжество Понтеведро (прозрачный намек на Монтенегро - Черногорию, которая тогда скандально увязла в долгах) испытывало финансовые трудности, а тут еще умер самый богатый человек страны, и если вдовушка-миллионерша выйдет замуж за иностранца - из страны утекут последние капиталы. Чтобы предотвратить катастрофу, графу с почти русским именем Данило Данилович - жуиру, не вылезавшему из парижского ресторана "Максим", - дано важное государственное задание женить вдову на себе. Интриганы еще не знают, что граф Данило и Ганна Главари уже были страстно влюблены друг в друга, но сословные предрассудки - Ганна тогда была из простых крестьянских девушек - помешали им соединиться...

Остроумная комедия Анри Мельяка, положенная в основу либретто, была хитом парижских сцен и обеспечила действие динамичное, бравурное, в меру смешное и в меру сентиментальное. Оперетта была множество раз экранизирована с такими суперзвездами, как Дженет Макдональд и Морис Шевалье (в роли графа Данило), Лана Тернер, даже прекрасная Зара Леандер с ее низким, эротичным голосом, великие оперные дивы Джоан Сазерленд и Елена Образцова. В интернете можно найти и грандиозный спектакль New York City Opera 1996 года, и роскошное шоу фестиваля 2005 года в Мёрбише, и бесчисленные версии лучших мировых театров. Из ведущих российских театров сейчас, как ни странно, "Веселую вдову" играет только Новосибирский музыкальный, в прошлом году получивший приз "Дубль дв@" за мюзикл "Римские каникулы". Театр охотно принял наше предложение вновь участвовать в фестивале и специально для него сделал профессиональную видеозапись своей премьеры декабря 2020 года. По поводу этой очередной инкарнации "Веселой вдовы" у меня свои восторги и свои вопросы, но интереснее будет почитать рецензии наших взыскательных зрителей.

"Спиридон". Режиссер Константин Абаев. В главной роли Андрей Кочетков. 22 мин. 12+

Автор картины Константин Абаев на фестивале "Дубль дв@" 2020 года был награжден Призом за лучший короткометражный фильм - драму "Соло". Свой фильм "Спиридон" он характеризует как историю странного человека - не такого, как все. "Художник-керамист Спиридон не живет жизнью типичного мужчины зрелого возраста. Он - аскет, потерянный в современных социальных условиях, художник с большой буквы, а не менеджер или продавец. Его женщина - глина. Его потомки - его творения, которые он нежно любит и оберегает. Бытовая реальность неожиданно вторгается в его мир. Его время давно прошло, его храм интересов разрушен, но подстраиваться под существующий мир ему непотребно. Он существует так, как распорядился Бог. Он остается в своем светлом внутреннем мире, существует в гармонии с собой и природой - понимая то, что придется принять..."

Картина была участницей фестивалей "Лучезарный ангел" и "Уралкинофест", на "Арткино" отмечена дипломом, стала лауреатом "Черно-белой радуги". Международная премьера состоялась на International Uruguai Film Festival.

Зрители о фильмах

"Смерть нам к лицу"

Серьезно? Оценка 6,6? Этому чудному проекту? Вы заслуживаете большего, ребята! Это прекрасный позитивный фильм о любви, о настоящем чем-то, о счастье встретить близкого человека. Кастинг какой удачный! Петя лучше всяких похвал, стопроцентное попадание! Маша - очаровательная. С трагедией не везде справилась, но позитив сумела донести абсолютный. Ребят, желаю успехов и добрых умных зрителей, способных оценить. Реально молодцы. Идея, реализация, музыка... У папы моего был рак, и вот эти шутки про смерть прям стали частью нашей жизни. Жаль, недавно закончились. Позитива всем и огромной удачи! Вы отличное дело делаете.

Валентина Нечаева

"Керосин"

Все в этом фильме правда... Потребность бабушки дарить свое тепло, согревать любовью любое живое существо, которое рядом, - это и есть символ живой души хорошего человека. Оставаться человеком, столько всего пережив... как в звучащей в фильме песне "Глубоко руда под землей, а моя боль еще глубже...". Очень тяжелый фильм, но смотришь на одном дыхании, оторваться невозможно. Спасибо его создателям!

Инна Алексеевна