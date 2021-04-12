Песков переадресовал кабмину вопрос об ограничениях на поездки в Турцию

Решения по ограничениям в связи с коронавирусом принимаются в правительстве, в оперштабе. Об этом напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о введении возможных ограничений на турпоездки в Турцию.

"Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство​​​. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе", - сказал Песков.

Напомним, в пятницу президенты России и Турции провели телефонный разговор, одной из тем которого стало обеспечение безопасности российских туристов в связи с пандемией.