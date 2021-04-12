Вильфанд призвал не надеяться на теплую весну
"Все мы живем эмоциями. Надоедает долгая холодная зима и очень хочется, чтобы побыстрее наступило лето. Но не бывает такого, чтобы, например, с 10 апреля установился летний характер погоды и уже не менялся. Обязательно будут изменения, периоды более прохладной погоды. Поэтому как только началось тепло, выглянуло солнце, нужно радоваться. Кстати, уже можно и загореть", - рассказал "Российской газете" метеоролог.
Он отмечает, что изменчивость температур в средних широтах - это скорее благо. "Вспомните стационарный антициклон 2010 года. Кому было хорошо от такой жары", - напоминает Вильфанд. А если циклон установится, то постоянно будет заливать дождями или будут дуть холодные ветры.
Ближайшая же неделя будет по-настоящему теплой. По крайней мере первая ее половина. В середине недели воздух в Москве прогреется до плюс 22-23 градусов. Это на восемь градусов выше климатической нормы. Обычно в средней полосе так воздух прогревается во второй половине мая, а то и в начале июня. Теплую погоду будет обеспечивать устойчивый антициклон. Плюс к этому солнце уже будет сильно насыщено энергией. "Такая солнечная энергия бывает обычно в конце августа. Солнце сейчас активно прогревает землю, а от земли прогревается и приземный слой атмосферы", - пояснил Вильфанд. Из-за этого теплыми будут не только дни, но и уже ночи тоже с плюсовыми температурами.
Но к концу недели температура понизится и вернется в климатическую норму. Днем будет в пределах от плюс 10 до плюс 15 градусов. Небо начнет затягивать облаками. Возможны небольшие дожди. Но они будут практически летними - кратковременными и теплыми.
Еще теплее будет в Поволжье и на Урале. Там до плюс 25 градусов.