Вильфанд призвал не надеяться на теплую весну

Весной не бывает однородной погоды. Поэтому рассчитывать на то, что приближающаяся теплая погода придет надолго не стоит, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все мы живем эмоциями. Надоедает долгая холодная зима и очень хочется, чтобы побыстрее наступило лето. Но не бывает такого, чтобы, например, с 10 апреля установился летний характер погоды и уже не менялся. Обязательно будут изменения, периоды более прохладной погоды. Поэтому как только началось тепло, выглянуло солнце, нужно радоваться. Кстати, уже можно и загореть", - рассказал "Российской газете" метеоролог.

Он отмечает, что изменчивость температур в средних широтах - это скорее благо. "Вспомните стационарный антициклон 2010 года. Кому было хорошо от такой жары", - напоминает Вильфанд. А если циклон установится, то постоянно будет заливать дождями или будут дуть холодные ветры.

Ближайшая же неделя будет по-настоящему теплой. По крайней мере первая ее половина. В середине недели воздух в Москве прогреется до плюс 22-23 градусов. Это на восемь градусов выше климатической нормы. Обычно в средней полосе​ так воздух прогревается во второй половине мая, а то и в начале июня.​ Теплую погоду будет обеспечивать устойчивый антициклон. Плюс к этому солнце уже будет сильно насыщено энергией. "Такая солнечная энергия бывает обычно в конце августа. Солнце сейчас активно прогревает землю, а от земли прогревается и приземный слой атмосферы", - пояснил Вильфанд. Из-за этого теплыми будут не только дни, но и уже ночи тоже с плюсовыми температурами.

Но к концу недели температура понизится и вернется в климатическую норму. Днем будет в пределах от плюс 10 до плюс 15 градусов. Небо начнет затягивать облаками. Возможны небольшие дожди. Но они будут практически летними - кратковременными и теплыми.

Еще теплее будет в Поволжье и на Урале. Там до плюс 25 градусов.