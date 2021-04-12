Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта в Чите

В грузовом лифте 1-ой городской больницы Читы в момент падения находились пациенты, готовившиеся к выписке, и медработник. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Федор Чепцов.

"Группа пациентов была в центральном корпусе и двигалась в помещение для выписки, где проходит обработка личных вещей, пациенты одеваются и готовятся покинуть стационар. Чтобы туда попасть, нужно было спуститься со второго этажа на первый. Вначале в лифтовую кабину зашла младшая медицинская сестра вместе с пациенткой, которая находилась на сидячей каталке, а следом, видимо несмотря на замечания лифтера, зашли еще выписанные пациенты. Общее количество пациентов - девять. Лифт сразу ушел в аварийный спуск. Со второго этажа аварийная остановка произошла в подвальном помещении", - цитируют слова Чепцова на сайте правительства Забайкальского края.

Главврач больницу рассказал, что большинство находившихся в лифте людей чувствуют себя нормально. Жалоб у них не было, у врачей состояние пострадавших также не вызывает опасности, потому их отпустили домой. Двух пациентов после обследования вновь госпитализировали в стационар. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, вечером 9 апреля в читинской больнице с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт. В кабине находились десять человек. Серьезных травм никто из них не получил. В медучреждении начали внутреннее служебное расследование. Проверку ведет региональный минздрав, прокуратура и следственный комитет.

Известно, что лифт прошел сертификацию в 2017 году. По предварительным данным, причиной ЧП стал перегруз.