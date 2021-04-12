Книгу с рисунками кемеровского врача "красной зоны" издадут в Берлине

Как сообщил доктор корреспонденту "РГ", издательство в Берлине готовит книгу к выходу в печать летом 2021 года. Она будет издана ограниченным тиражом на немецком языке.

Но рисунки позволят понять ее содержание и тем, кто немецким не владеет. Потому что именно рисунки в этой книге главные. Текст лишь сопровождает их, рассказывая историю создания той или иной работы или давая пояснение о том, что изображено. "В первую очередь вы сделали очень важную вещь! В тот момент, когда все вокруг затрагивают только цифры и статистику умерших и заразившихся, боль и лица исчезли из коллективного восприятия. Вашими работами вы возвращаете это восприятие. А это очень важно в данной ситуации", - процитировал доктор в своем Instagram автора книги Владимира Вельминского.

- Мне кажется, самое главное в жизни - всегда оставаться человеком. И там, в ковидарии, я боялся потерять себя как личность. Мне было тяжело наблюдать за болью, за страданиями пациентов. А рисование притупляло чувство безнадежности, обреченности, оно придавало сил снова и снова заходить туда, в "красную зону", - признался Руслан Меллин.

В новую книгу войдет 47 рисунков из жизни ковидария, а также несколько зарисовок на неудобную тему домашнего насилия. Жертвы последнего часто оказываются на операционном столе, и их истории заставляют еще раз задуматься об этой проблеме.

"РГ" писала, что передвижная выставка рисунков хирурга Руслана Меллина, работавшего в "красной зоне" на базе перинатального центра Кузбасской клинической больницы имени С. В. Беляева, открылась по инициативе "Российской газеты" в конце 2020 год в Кемерове. Из Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова она отправилась в путешествие по городам Кемеровской области.

8 апреля экспозиция открылась в библиотеке имени Н.В. Гоголя в Новокузнецке. Выставка, которая проходит в рамках гуманитарной акции "Творчество как опора, средство адаптации и спасения человека в экстремальных условиях", неизменно привлекает к себе внимание. А новокузнечане увидят и семь новых работ, которые только что пополнили экспозицию. Среди них есть рисунки, успешно прошедшие конкурс и размещенные на сайте швейцарской арт-галереи.

- Руслан изобразил "красную зону" изнутри и без прикрас. Человечество столкнулось действительно с очень серьезной пандемией. Конечно, со времен эпидемий испанки и гриппа, унесших десятки миллионов жизней, медицинские технологии ушли далеко. Но показатели смертности до сих пор высокие. Потому нужно продолжать соблюдать все меры безопасности. Наверное, и эта инфекция уйдет. А эти рисунки останутся. И через сто лет по ним можно будет судить о том, как все было на самом деле. Без ретуши и фотошопа, - отметила замдиректора по развитию и науке Новокузнецкого государственного университета усовершенствования врачей, профессор кафедры педиатрии и неонатологии, доктор медицинских наук Елена Лютина.