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12.04.2021 17:55
Рубрика: Власть

В Северной Осетии представили врио главы республики Сергея Меняйло

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии полпред президента в СКФО Юрий Чайка официально представил нового врио главы республики Сергея Меняйло. Церемония состоялась в понедельник в парламенте РСО - Алания. В ней приняли участие депутаты, члены правительства, представители СМИ и общественных организаций республики.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Как уже сообщалось, в конце минувшей недели президент России своим указом назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, приняв отставку Вячеслава Битарова с формулировкой "по собственному желанию".

Фото: Алексей Юхтанов
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Представляя назначенного нового врио главы республики, Юрий Чайка отметил также результаты работы Вячеслава Битарова на посту руководителя Северной Осетии.

- Личное участие Вячеслава Зелимхановича и его команды позволили решить многие вопросы в социально-экономической сфере жизни республики, - подчеркнул полпред. - На фоне общей непростой ситуации в экономике в Северной Осетии зафиксированы высокие темпы роста сельскохозяйственного производства. Несмотря на беспрецедентные вызовы на фоне пандемии, приняты меры для укрепления системы здравоохранения.

Полпред поблагодарил Вячеслава Битарова за проделанную работу и отметил, что достигнутые результаты будут по достоинству оценены его земляками.

Говоря о Сергее Меняйло, Юрий Чайка подчеркнул, что это "высококлассный государственник и патриот, а его жизненный путь служит тому подтверждением". Полпред заверил, что врио главы Северной Осетии может рассчитывать на всестороннюю помощь федеральных центра.

- Прошу представителей всех ветвей власти региона, муниципалитетов и гражданского общества независимо от политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности быть союзниками назначенного врио главы региона, - сказал Юрий Чайка.

В свою очередь, Сергей Меняйло во время выступления заявил, что Северная Осетия - это его малая родина, он здесь родился и вырос, тут похоронены его родители.

- Я понимаю все процессы, которые происходят в регионе. Я попросил президента России внести республику в список территорий, для которых разработана индивидуальная программа социально-экономического развития, - сказал Сергей Меняйло. - Если мы сможем подготовить такую программу, то получится поставить республику на путь уверенного развития. Это очень сложные задачи, но осуществимые.

В завершение своего выступления, Сергей Меняйло подчеркнул, что открыт к диалогу со всеми, кому не безразлична судьба Северной Осетии. И также выразил надежду на поддержку его работы не только тех, кто присутствовал на церемонии, но и всех жителей республики.

Досье "РГ"

Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в северо-осетинском городе Алагире. В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова, расположенное в Баку, получив специальность "инженер-штурман". В 1998-м назначен командиром 73-й бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. Позже переходит на службу в Новороссийскую военно-морскую базу, где с августа 2005-го занимает пост ее командира. В июне 2007 года Сергею Меняйло присвоено звание вице-адмирала.

В 2011 году ушел с военной службы в запас Вооруженных сил РФ. 9 октября 2014 года Сергея Меняйло избрали губернатором Севастополя. Он проработал на этом посту два года и 28 июля 2016 года ушел в отставку по собственному желанию. В тот же день его назначили Полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, где он проработал пять лет - по настоящее время.

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